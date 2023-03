Aline, Bruna ou Gabriel: quem deve sair no 11º Paredão do BBB 23? Vote na Enquete O Liberal

O 11º paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado no domingo (26). Bruna Griphao foi a indicação da Líder Sarah Aline. Gabriel Santana foi à berlinda a partir da decisão de Amanda, que detinha o Poder Curinga da semana. No contragolpe, o "Mosca" puxou Aline Wirley. Vote abaixo em que você acha que deve ser o eliminado na terça-feira (28).

Veja como foi formado o 11º paredão do BBB 23:

Enquete O Liberal: quem você acha que deve sair do BBB 23? Vote