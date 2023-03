O que rolou na madrugada desta segunda, 27, no BBB 23? Provocações, choro e revolta

A madrugada desta segunda-feira, 27, após a formação do paredão do BBB 23 foi agitada. Provocações, revolta por conta de votos, choro e ânimos alterados. Confira!

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana estão no paredão. Após a dinâmica, os brothers começaram a deixar a sala e Domitila Barros celebrou a primeira vez que não estava no paredão. Mas Aline e Bruna não gostaram e comentaram: "Aproveita", "aproveita aproveita porque você vai no próximo", disseram respectivamente.

Domitila não gostou do deboche e chamou Aline para conversar e ainda desejou boa sorte à emparedada. A miss também justificou o voto em Amanda, aliada de Aline no jogo. A cantora disse que estava decepcionada, pois descobriu suas falas por meio de Larissa.

Amanda foi a mais votada da casa e recebeu cinco votos, um deles de Ricardo, o que a decepcionou. Ricardo ficou incomodado e contou aos integrantes do Quarto fundo do mar o que pensa. Larissa chorou ao relembrar o discurso de Ricardo para imunizar Domitila Barros, antes de saber que o Anjo será autoimune.

A segunda, 27, tinha acabado de começar, mas os jogadores já pensavam no Jogo da Discórdia de hoje a noite. Após conversar com Domitila, Aline aconselhou Larissa a questionar a miss dinâmica. Larissa disse que não sabia como levantar o assunto, já que era doloroso para ela. Fred Nicácio aconselhou Domitila a não dar importância caso o assunto seja repercutido no Jogo da Discórdia.