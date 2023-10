Assessoria de MC Cabelinho desmente affair com ex-reality e confirma status de ‘solteiro’ do cantor

A assessoria de MC Cabelinho desmentiu a possibilidade do cantor estar envolvido em um novo romance, como noticiou o colunista Léo Dias. Apesar de terem sido flagrado juntos, o funkeiro carioca nunca viveu um affair com a ex-participante do reality show “Túnel do Amor 2”, Vick Ferraz

Em nota enviada ao Grupo Liberal, a assessoria informou que o MC “está solteiro e focado em seu trabalho”. “Informamos que não procede à informação divulgada pela coluna Leo Dias, de que MC Calinho teria um novo affair”, acrescentou o pronunciamento.