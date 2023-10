Bella Campos arranca suspiros ao posar seminua no Instagram; veja

A atriz e modelo Bella Campos, conhecida por interpretar a personagem Muda no remake da novela Pantanal, arrancou suspiros dos seguidores ao publicar fotos sensuais em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (23).

Nas imagens, Bella aparece seminua, usando apenas uma calça jeans, deixando seu corpo em evidência. Os seguidores da atriz não pouparam elogios. "Que mulher maravilhosa", escreveu um internauta. "Corpo perfeito", disse outro. "Linda demais", comentou um terceiro.

Alguns seguidores também aproveitaram a oportunidade para mandar indiretas ao ex-namorado de Bella, MC Cabelinho. "Muita areia para o caminhãozinho de uns", comentou uma internauta, dando indireta ao cantor. "Largou do homem e ficou mais gostosa ainda", disse outra. "Como alguém trai essa mulher?", comentou mais um seguidor.

Bella Campos e MC Cabelinho terminaram o relacionamento em agosto deste ano, após rumores de traição do cantor. Desde então, a atriz tem se dedicado à carreira e à vida pessoal.

Após o sucesso de Pantanal, a atriz engatou com a personagem Jenifer em Vai na Fé e está sendo cotada para a próxima novela das seis, que substituirá Elas Por Elas, em 2024. Bella Campos está se preparando para estrelar o novo filme do diretor Bruno Bini, "Cinco Tipos de Medo", que irá marcar sua estreia no cinema.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)