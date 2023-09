Bella Campos cobre tatuagem de MC Cabelinho após término; veja

Bella Campos não poupo tempo após o fim do namoro com MC Cabelinho. A atriz tratou logo de cobrir a tatuagem que havia feito em homenagem ao cantor, quando os dois ainda tinham um relacionamento. O desenho foi feito no início de agosto. Na época, a tatuagem repercutiu negativamente e a atriz recebeu algumas críticas dos internautas.

Cabelinho tem o nome Bella escrito no pescoço.

Ainda não se sabe se a cobertura da tatuagem é definitiva, mas o desenho de borboleta agora cobre o nome Victor Hugo, que é como se chama o trapper. Como Bella está gravando o filme "5 tipos de medo", pode ser que seja também pela personagem. Vamos aguardar!

A atriz está em Cuiabá, no Mato Grosso,gravando um longa em que a sua personagema faz par romântico com o rapper Xamã.

Bella apareceu na gravação de filme com o nome "Victor Hugo" coberto por uma borboleta. (Reprodução / Instagram)