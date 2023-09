Atriz Bella Campos mostrou simplicidade de casa da sua família

A atriz Bella Campos tem mostrado que sua vida é mais comum do que se imagina. A atriz, que interpretou Jenifer no sucesso "Vai Na Fé", postou fotos na casa da família no último domingo (03) e surpreendeu com a simplicidade do local e dos momentos em família.

Com um vestido simples e de havaiana, Bella posou ao lado da avó e dos pais. O quintal da família com cadeiras de balanço, varal, latinhas de cerveja e garrafas de cerveja num canto, mas ao mesmo tempo internautas rasgaram elogios a atriz.

Bella tem se mostrado muito próxima da família após o término com o cantor e ator MC Cabelinho. No final de agosto, a atriz postou um storie mostrando a comida feita pela avó, demonstrando estar priorizando a família nesse momento.