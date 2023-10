MC Cabelinho chega em show acompanhado de cantora de trap apontada como novo amor

Separado de Bella Campos desde agosto, MC Cabelinho foi visto acompanhado da cantora de trap Yasmin Pinto, mais conhecida como Slipmami. Os dois foram filmados chegando juntos a um show que o cantor fez no último fim de semana, o que aumentou a suspeita dos internautas de que estaria rolando um romance entre eles.

VEJA MAIS

Slipmami vem sendo apontada como affair de Cabelinho desde que eles postaram uma foto juntos, na semana passada. A jovem tem 23 anos, é de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e faz sucesso nas plataformas de música pelas mensagens fortes que canta em suas canções.

O fim do relacionamento do cantor com Bella Campos foi anunciado no dia 28 de agosto pela própria atriz, após ela descobrir uma suposta traição do artista com a estudante de Direito Duda Mehdef.

Confira mais fotos de Slipmami: