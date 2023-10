MC Cabelinho tem novo affair, após término com Bella Campos; saiba quem é

Após o fim do relacionamento de MC Cabelinho com Bella Campos, a web especula os rumos da vida amorosa do ex-casal. Parece que para Cabelinho, a fila andou, e ele está tendo um affair com uma ex-participante de reality show.

MC Cabelinho foi flagrado com a cantora de trap, Yasmin Pinto, conhecida também como "Slipmami" e ela foi apontada com seu affair, no entanto, o jornalista Leo Dias confirmou que o artista está em um novo romance, no entanto, com uma ex-participante de reality show: Vick Ferraz.

O casal foi flagrado no lançamento do Festival de Verão de Salvador. Vick Ferraz, 27 anos, é influenciadora, participou do reality show Túnel do Amor 2, do Globoplay.