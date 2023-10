Tata Werneck reage à notícia do namoro do tio com irmão de MC Cabelinho

Tata Werneck reagiu na web à notícia de que o tio, o chef de cozinha Yan Brito, está namorando Marcus Vinicius, irmão de MC Cabelinho. "Alguma chance de eu ser mãe do MC Cabelinho?", brincou a atriz nas redes sociais na última terça-fera, 24.

O grau de parentesco com a atriz de "Terra e paixão" foi revelado por ela mesma em 2020, quando Tatá publicou uma foto do "tio gato", informando que o jovem, de 25 anos, é filho do segundo casamento do avô dela. "Acreditem se quiser, ele é meu tio", postou ela, na ocasião, causando um auê na web por conta da beleza do rapaz.

