Tata Werneck 'detona' seguidora que disse que Rafa Vitti está 'acabado'; veja

Um comentário nada simpático irritou Tata Werneck. A apresentadora publicou uma foto ao lado do marido, Rafael Vitti, e se deparou com um apontamento indelicado de uma seguidora. Sem papas na língua, a artista "detonou" a internauta.

“O Rafael está acabado… Esse casamento destruiu o cara”, disse a usuária da rede social. que ainda acrescentou um emoji triste. Logo em seguida, Tata apareceu nos comentários para defender o marido. “Fui ver suas fotos, você que tá acabado. Não fica bem nem com filtro”, pontuou.

Dormiu no date

No último mês, Rafael Vitti divertiu os fãs ao compartilhar um momento inusitado com Tata Werneck. Por meio dos stories do Instagram, o ator publicou um vídeo no qual a apresentadora é flagrada tirando uma soneca durante um jantar romântico com o marido. Na legenda, ele brincou com a situação, escrevendo: "Dormiu no date".

No vídeo, Tata é vista sentada, adormecida, enquanto Rafa filma o rosto da esposa. Ao despertar e se dar conta da situação, a intérprete da personagem Anely, na novela "Terra e Paixão", reage: "Deixa de ser babaca! Rafa, desliga isso! Que sacanagem, cara", disparou ela, em tom de brincadeira.