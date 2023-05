Após 2 anos da morte de Paulo Gustavo, humorista recebe homenagens de famosos

Há exatos dois anos, Paulo Gustavo morria após complicações da Covid-19. Na ocasião, o humorista que tinha 42 anos.

Os brasileiros ficaram desolados com a notícia, pois tinha na figura de Paulo Gustavo uma pessoa alegre e que fazia o país rir e se emocionar com seus personagens na TV, no teatro e no cinema.

Na data de hoje, 04 de maio, alguns artistas resolveram homenagear o artista, entre eles, Mônica Martelli e Tata Werneck, melhores amigas de Paulo.

Thales Bretas, viúvo do humorista, também fez uma linda homenagem para ele.

