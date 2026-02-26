Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Carnaval deve movimentar R$ 1,2 bilhão na economia do Pará, diz secretária de Cultura

Secretária Úrsula Vidal defende cultura como estratégia de desenvolvimento e detalha repasses às agremiações

Gabriel da Mota
fonte

As informações foram divulgadas durante a coletiva de imprensa do Carnaval de Belém. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, destacou nesta quinta-feira (26) que o investimento na economia criativa é um motor estratégico para o Pará. Com base em estudos da Fapespa e da FGV, ela ressaltou que para cada R$ 1 investido pelo poder público, cerca de R$ 6,70 são movimentados na economia local, gerando um impacto superior a R$ 1,2 bilhão em todo o Estado.

As informações foram divulgadas durante a coletiva de imprensa do Carnaval de Belém 2026, no hotel Vila Galé, no Porto Futuro II.

VEJA MAIS

image Milton Cunha e Liga das Escolas de Samba Associadas detalham desfiles e camarote
Programação oficial ocorre a partir desta sexta-feira, 27, e vai até sábado, 28, com presença de artistas nacionais e do Mestre Ciça em Belém

image Exclusivo: Mestre Ciça, campeão do Carnaval do Rio de 2026, é o convidado do Camarote Miltons
Além dele, Evandro Malandro e Mestre Fafá também estarão no espaço

image Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém
Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

Segundo ela, o governo do Pará destinou R$ 1,5 milhão para as escolas do grupo especial e R$ 300 mil para as agremiações de acesso. Além dos números, Vidal enfatizou a importância social da folia nas periferias, onde o Carnaval garante renda e profissionalização para jovens e mulheres que atuam nos setores de artesanato e gastronomia amazônica ao longo de todo o ano.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARNAVAL 2026

Úrsula Vidal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA DA SEMANA

BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem

A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)

26.02.26 17h14

ACIDENTE

Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

26.02.26 16h37

CULTURA

Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

26.02.26 14h58

CULTURA

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

26.02.26 14h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda