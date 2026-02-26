Carnaval deve movimentar R$ 1,2 bilhão na economia do Pará, diz secretária de Cultura

A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, destacou nesta quinta-feira (26) que o investimento na economia criativa é um motor estratégico para o Pará. Com base em estudos da Fapespa e da FGV, ela ressaltou que para cada R$ 1 investido pelo poder público, cerca de R$ 6,70 são movimentados na economia local, gerando um impacto superior a R$ 1,2 bilhão em todo o Estado.

As informações foram divulgadas durante a coletiva de imprensa do Carnaval de Belém 2026, no hotel Vila Galé, no Porto Futuro II.

Segundo ela, o governo do Pará destinou R$ 1,5 milhão para as escolas do grupo especial e R$ 300 mil para as agremiações de acesso. Além dos números, Vidal enfatizou a importância social da folia nas periferias, onde o Carnaval garante renda e profissionalização para jovens e mulheres que atuam nos setores de artesanato e gastronomia amazônica ao longo de todo o ano.