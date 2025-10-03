Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Capanema recebe programação cultural com oficinas e apresentações musicais gratuitas

O projeto ‘Ciclos em Movimento’ oferecerá 20 vagas para oficina de artesanato e show de encerramento com artistas paraenses

O Liberal
fonte

O encerramento do projeto será no dia 18 de outubro, a partir das 19h30, na Praça 03 de Maio, com shows de Grupo Carimbó Estação, André Sants, Allex Ribeiro, Lambada Social Club, Eduardo Du Norte e Allan Dias (Divulgação)

O município de Capanema, no nordeste do Pará, recebe entre os dias 13 e 18 de outubro o projeto Ciclos em Movimento’, que reúne oficinas de capacitação, feirinhas e shows musicais com artistas paraenses. As iniciativas, que integram iniciativas de cultura, educação ambiental e economia criativa, são abertas ao público e totalmente gratuitas

VEJA MAIS

image Kadu Santoro faz oficina e espetáculo no Sesc Ver-o-Peso neste fim de semana
Artista apresenta o projeto “Amazônia na Mala” e ministra a oficina “O Narrador Brincante” com foco nas riquezas da cultura paraense

image Psica anuncia centro cultural permanente em Belém para pautar cultura e clima além da COP30
Com o nome Casa Dourada, o casarão histórico foi transformado em espaço cultural para “fortalecer as multivozes da Amazônia”, diz o Instituto Psica

image Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes
Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

Segundo a coordenadora do projeto, Inês Silveira, o ‘Ciclos em Movimento’ busca investir na capacitação da comunidade e na promoção da sustentabilidade como prática cotidiana. “Vivemos em um contexto onde os desafios ambientais e sociais exigem ações criativas e integradoras. Através da arte e da cultura, é possível gerar impacto social, inclusão produtiva e consciência ambiental”, afirmou.

Oficinas

A programação começa na próxima segunda-feira (13), com a ‘Oficina Renova: transformando material de propaganda em bolsas’, realizada até 17 de outubro, no Espaço do Artesanato, na Praça Central de Capanema. A atividade é uma parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Mistas de Capanema e Região (AMAMCRE) e será ministrada pela estilista e figurinista Lucilene de Carvalho Sousa, fundadora do Ateliê Jalunalé, voltado para moda autoral sustentável e upcycling.

  • Serão oferecidas 20 vagas.;
  • As interessadas devem entrar em contato com a AMAMCRE pelo telefone (91) 98737-7952.

Shows e feira criativa

O encerramento do projeto será no sábado (18), a partir das 19h30, na Praça 03 de Maio. A programação inclui uma feira criativa com expositores locais, gastronomia e artesanato, além de apresentações musicais de artistas de Capanema, São João de Pirabas e Belém. Entre as atrações estão Grupo Carimbó Estação, André Sants, Allex Ribeiro, Lambada Social Club, Eduardo Du Norte e Allan Dias.

“É superimportante construir laços com os artistas do interior do Pará, de municípios para além de Belém. Isso fortalece a cena musical todo e abre novas portas para todos nós. Eu vou levar o meu show juntamente com o Lambada Social Club, e prometemos animar o público com muita diversão musical e com os ritmos paraenses”, declara o cantor e compositor Eduardo Du Norte.

O cantor capanemense Allex Ribeiro também destacou a importância do evento. “Eu estou muito feliz de estar retornando à minha cidade natal para esse evento tão especial. Eu sempre celebro projetos que incentivam a cultura, assim como o ‘Ciclos’. Ele reunirá artistas de todas as regiões, permitindo que as pessoas conheçam esses artistas que resistem na Amazônia. Numa época em que muitas músicas de fora estão ganhando destaque, é importante valorizar os artistas locais. O projeto é a faísca de um movimento necessário para vencer uma guerra onde precisamos nos fortalecer culturalmente”, disse. 

SERVIÇO:

Oficina de Artesanato com Materiais Recicláveis

  • Data: 13 a 17 de outubro;
  • Local: Espaço do Artesanato (Praça Central de Capanema);
  • Gratuito.

Show 

  • Data: sábado, 18 de outubro;
  • Horário: 19h30 às 22h;
  • Local: Praça 03 de Maio;
  • Aberto ao público.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Capanema

Capanema recebe programação cultural com oficinas e apresentações musicais gratuitas

shows gratuitos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém

Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

03.10.25 19h26

FAMOSOS

Rafa Kalimann volta a Belém como embaixadora da Varanda de Nazaré 2025

Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, influenciadora está retornando para Belém pelo terceiro ano consecutivo

03.10.25 19h01

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

CULTURA

Psica anuncia centro cultural permanente em Belém para pautar cultura e clima além da COP30

Com o nome Casa Dourada, o casarão histórico foi transformado em espaço cultural para “fortalecer as multivozes da Amazônia”, diz o Instituto Psica

03.10.25 13h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda