Capanema recebe programação cultural com oficinas e apresentações musicais gratuitas

O município de Capanema, no nordeste do Pará, recebe entre os dias 13 e 18 de outubro o projeto ‘Ciclos em Movimento’, que reúne oficinas de capacitação, feirinhas e shows musicais com artistas paraenses. As iniciativas, que integram iniciativas de cultura, educação ambiental e economia criativa, são abertas ao público e totalmente gratuitas.

Segundo a coordenadora do projeto, Inês Silveira, o ‘Ciclos em Movimento’ busca investir na capacitação da comunidade e na promoção da sustentabilidade como prática cotidiana. “Vivemos em um contexto onde os desafios ambientais e sociais exigem ações criativas e integradoras. Através da arte e da cultura, é possível gerar impacto social, inclusão produtiva e consciência ambiental”, afirmou.

Oficinas

A programação começa na próxima segunda-feira (13), com a ‘Oficina Renova: transformando material de propaganda em bolsas’, realizada até 17 de outubro, no Espaço do Artesanato, na Praça Central de Capanema. A atividade é uma parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Mistas de Capanema e Região (AMAMCRE) e será ministrada pela estilista e figurinista Lucilene de Carvalho Sousa, fundadora do Ateliê Jalunalé, voltado para moda autoral sustentável e upcycling.

Serão oferecidas 20 vagas.;

As interessadas devem entrar em contato com a AMAMCRE pelo telefone (91) 98737-7952.

Shows e feira criativa

O encerramento do projeto será no sábado (18), a partir das 19h30, na Praça 03 de Maio. A programação inclui uma feira criativa com expositores locais, gastronomia e artesanato, além de apresentações musicais de artistas de Capanema, São João de Pirabas e Belém. Entre as atrações estão Grupo Carimbó Estação, André Sants, Allex Ribeiro, Lambada Social Club, Eduardo Du Norte e Allan Dias.

“É superimportante construir laços com os artistas do interior do Pará, de municípios para além de Belém. Isso fortalece a cena musical todo e abre novas portas para todos nós. Eu vou levar o meu show juntamente com o Lambada Social Club, e prometemos animar o público com muita diversão musical e com os ritmos paraenses”, declara o cantor e compositor Eduardo Du Norte.

O cantor capanemense Allex Ribeiro também destacou a importância do evento. “Eu estou muito feliz de estar retornando à minha cidade natal para esse evento tão especial. Eu sempre celebro projetos que incentivam a cultura, assim como o ‘Ciclos’. Ele reunirá artistas de todas as regiões, permitindo que as pessoas conheçam esses artistas que resistem na Amazônia. Numa época em que muitas músicas de fora estão ganhando destaque, é importante valorizar os artistas locais. O projeto é a faísca de um movimento necessário para vencer uma guerra onde precisamos nos fortalecer culturalmente”, disse.

SERVIÇO:

Oficina de Artesanato com Materiais Recicláveis

Data: 13 a 17 de outubro;

Local: Espaço do Artesanato (Praça Central de Capanema);

Gratuito.

Show

Data: sábado, 18 de outubro;

Horário: 19h30 às 22h;

Local: Praça 03 de Maio;

Aberto ao público.