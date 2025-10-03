Kadu Santoro faz oficina e espetáculo no Sesc Ver-o-Peso neste fim de semana

O ator e contador de histórias Kadu Santoro realiza, neste fim de semana, duas atividades no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Neste sábado (4), ele ministra a oficina “O Narrador Brincante: Voz, Corpo, Presença e Afeto na arte de contar histórias”, voltada ao público adulto. Já no domingo (5), o público pode conferir o espetáculo “Amazônia na Mala”, que convida crianças e adultos a viajarem no imaginário amazônico.

As duas propostas do artista, segundo ele, se completam. "As duas propostas dialogam entre si: a oficina prepara o público para mergulhar nas ferramentas da imaginação e da escuta sensível, enquanto a contação ‘Amazônia na Mala’ é a materialização desse processo, levando para a cena o encantamento das histórias amazônicas. É como se a oficina fosse a chave e o espetáculo, a porta que se abre para a experiência completa da contação, mas ambas conseguem caminhar individualmente”, explica Kadu Santoro.

Baseado no livro “A menina que veio do rio”, da autora Patrícia Nogueira, o espetáculo nasceu do desejo de levar a Amazônia para diferentes cantos do Brasil e do mundo, “mostrando que a floresta cabe dentro de uma mala simbólica”. “Essa mala guarda narrativas inspiradas nas lendas, nos rios, nas pessoas e na literatura paraense. É uma forma de homenagear os escritores paraenses e, ao mesmo tempo, aproximar crianças, jovens e adultos das riquezas da nossa floresta e cultura”, afirma o ator.

Segundo a escritora Patrícia Nogueira, ver sua obra encenada é uma alegria, pois “a literatura se reverbera”. "O livro ('A menina que veio do rio', publicado em 2015) chegou nas escolas de Belém. Eu estive em algumas, fiz oficinas, dei palestras, tive algumas reportagens, e isso fez outros desdobramentos acontecerem. Virou cordel com autoria do Edmilson Santini no Rio de Janeiro, podcast, trabalho acadêmico e inspiração para o espetáculo do Kadu”, conta Patrícia.

Para Kadu, levar as narrativas amazônicas por meio da contação de histórias tem um “sabor” especial. “A contação de histórias tem a capacidade única de unir gerações, despertar memórias e abrir caminhos para a imaginação. Um espaço de troca, afeto e pertencimento. Cada história cria uma ponte invisível que conecta mundos, culturas e sensações, tornando-se uma experiência transformadora tanto para quem narra quanto para quem ouve”, conclui.

Confira a programação do Sesc Ver-o-Peso

Oficina: “O Narrador Brincante: Voz, Corpo, Presença e Afeto na arte de contar histórias”

Condução: Kadu Santoro – contador de histórias, ator e diretor cênico

Duração: seis horas

seis horas Local: Sesc Ver-o-Peso

Sesc Ver-o-Peso Data: sábado (4)

sábado (4) Horário: 9h às 15h

Contação de História: “Amazônia na Mala”

Datas e Local: domingo (5) e 19, no Sesc Ver-o-Peso, às 11h; e quarta-feira (9), no Sesc Tenoné, às 16h

domingo (5) e 19, no Sesc Ver-o-Peso, às 11h; e quarta-feira (9), no Sesc Tenoné, às 16h Duração: 45 minutos

45 minutos Classificação Indicativa: Livre

Livre Ficha Técnica Texto: Patrícia Nogueira, Walcyr Monteiro, Luciana Leal Cavalcante e Guaracy Jr.

Patrícia Nogueira, Walcyr Monteiro, Luciana Leal Cavalcante e Guaracy Jr. Músicas: Katulo Gutierrez e Raimundo Lima

Katulo Gutierrez e Raimundo Lima Concepção, direção, elenco e produção geral: Kadu Santoro

Kadu Santoro Iluminação: Sonia Lopes

Sonia Lopes Figurino: Madame Floresta

Madame Floresta Cenário e adereços: Kadu Santoro e Jon Rente