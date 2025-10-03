3ª Domingueira em Belém terá shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê e atrações infantis

Neste domingo (5), a 3ª edição da Domingueira será realizada no Complexo Ver-o-Rio, em Belém, com programação gratuita que reúne shows musicais, atividades para crianças e serviços de cidadania. Entre os destaques estão os shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê, Allanzinho, DJ Victor Rock Doido, além das apresentações infantis da Banda Cristal Kids e da Banda Balada Kids.

A festa da Prefeitura de Belém reserva atenção especial ao público infantil, em comemoração ao Mês das Crianças. As duas primeiras horas do evento, das 14h às 16h, serão dedicadas exclusivamente às crianças. Nesse período, os pequenos poderão participar de concursos como o “Cabelo Maluco” e o de “Fantasias Infantis”, que envolvem também a participação de pais e responsáveis, além de brincadeiras sensoriais e atividades lúdicas que estimulam a criatividade.

Entre os destaques musicais, a Banda Cristal Kids e a Banda Balada Kids animam o público com canções e performances que combinam diversão e interação. A partir das 17h, a Domingueira se abre para o público geral, com shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê, Allanzinho e DJ Victor Rock Doido, garantindo diversidade musical e momentos de entretenimento para toda a família.

Além da programação cultural, o evento promove sustentabilidade e cidadania, com ações do programa Lixo Zero, que incluem coleta seletiva, incentivo à redução de descartáveis e plantio de mudas. A Domingueira também valoriza os espaços urbanos da capital paraense, promovendo lazer, convivência comunitária, inclusão e acessibilidade.

Para facilitar o acesso, a linha especial Geladão Expresso Domingueira oferece transporte gratuito das 14h às 23h, com saídas da Avenida João Paulo II a cada 20 minutos.

Serviços e atividades gratuitas para toda a família

Durante a Domingueira, os visitantes poderão aproveitar diversas estações temáticas com serviços gratuitos, pensadas para contemplar diferentes públicos e interesses. Na Estação Criança, haverá recreação, contação de histórias e atividades lúdicas, enquanto a Estação Primeira Infância oferece brincadeiras sensoriais para bebês e crianças pequenas. Para estimular o empreendedorismo e a diversidade, a Estação AME+ apresenta oportunidades voltadas ao público LGBTQIAPN+.

Os cuidados com a saúde e o bem-estar também estão garantidos na Estação Saúde e Bem-Estar, que disponibiliza atendimentos em saúde, serviços de cidadania e vacinação. Os fãs de tecnologia e cultura pop podem se divertir na Estação Geek, com realidade virtual, Just Dance e feira geek. Já a Estação Zoo e a Estação Semear trazem experiências de educação ambiental, com interação com animais e distribuição de mudas. Além disso, o público poderá aproveitar espaços como a Estação Redário e a Estação Gastronômica, entre outras opções que unem lazer, aprendizado e serviços essenciais para a população.