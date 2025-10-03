Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

3ª Domingueira em Belém terá shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê e atrações infantis

Além da programação cultural, o evento promove sustentabilidade e cidadania

Laura Serejo
fonte

O artista retomou a rotina de shows. (Instagram)

Neste domingo (5), a 3ª edição da Domingueira será realizada no Complexo Ver-o-Rio, em Belém, com programação gratuita que reúne shows musicais, atividades para crianças e serviços de cidadania. Entre os destaques estão os shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê, Allanzinho, DJ Victor Rock Doido, além das apresentações infantis da Banda Cristal Kids e da Banda Balada Kids.

A festa da Prefeitura de Belém reserva atenção especial ao público infantil, em comemoração ao Mês das Crianças. As duas primeiras horas do evento, das 14h às 16h, serão dedicadas exclusivamente às crianças. Nesse período, os pequenos poderão participar de concursos como o “Cabelo Maluco” e o de “Fantasias Infantis”, que envolvem também a participação de pais e responsáveis, além de brincadeiras sensoriais e atividades lúdicas que estimulam a criatividade.

VEJA MAIS

image 3ª edição da Domingueira será realizada Complexo Turístico Ver-o-Rio; confira
A partir das 14h, a orla será transformada em um grande palco de música, unindo cultura e diversão para todos os públicos

Entre os destaques musicais, a Banda Cristal Kids e a Banda Balada Kids animam o público com canções e performances que combinam diversão e interação. A partir das 17h, a Domingueira se abre para o público geral, com shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê, Allanzinho e DJ Victor Rock Doido, garantindo diversidade musical e momentos de entretenimento para toda a família.

Além da programação cultural, o evento promove sustentabilidade e cidadania, com ações do programa Lixo Zero, que incluem coleta seletiva, incentivo à redução de descartáveis e plantio de mudas. A Domingueira também valoriza os espaços urbanos da capital paraense, promovendo lazer, convivência comunitária, inclusão e acessibilidade.

Para facilitar o acesso, a linha especial Geladão Expresso Domingueira oferece transporte gratuito das 14h às 23h, com saídas da Avenida João Paulo II a cada 20 minutos.

Serviços e atividades gratuitas para toda a família

Durante a Domingueira, os visitantes poderão aproveitar diversas estações temáticas com serviços gratuitos, pensadas para contemplar diferentes públicos e interesses. Na Estação Criança, haverá recreação, contação de histórias e atividades lúdicas, enquanto a Estação Primeira Infância oferece brincadeiras sensoriais para bebês e crianças pequenas. Para estimular o empreendedorismo e a diversidade, a Estação AME+ apresenta oportunidades voltadas ao público LGBTQIAPN+.

Os cuidados com a saúde e o bem-estar também estão garantidos na Estação Saúde e Bem-Estar, que disponibiliza atendimentos em saúde, serviços de cidadania e vacinação. Os fãs de tecnologia e cultura pop podem se divertir na Estação Geek, com realidade virtual, Just Dance e feira geek. Já a Estação Zoo e a Estação Semear trazem experiências de educação ambiental, com interação com animais e distribuição de mudas. Além disso, o público poderá aproveitar espaços como a Estação Redário e a Estação Gastronômica, entre outras opções que unem lazer, aprendizado e serviços essenciais para a população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

domingueira

dia das crianças em Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

SERIADO

Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

Ator Begê Muniz brincou sobre bastidores e mostra ambientação que simula o estado do Norte

02.10.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

CONDENADO

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

03.10.25 9h07

PARALAMAS EM BELÉM

Paralamas do Sucesso abre o 'Rock das Mangueiras' nesta sexta (03), em Belém

A banda de rock nacional se apresenta com a nova turnê 'Clássicos', que reúne os maiores sucessos do grupo

02.10.25 19h34

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda