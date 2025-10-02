Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

3ª edição da Domingueira será realizada Complexo Turístico Ver-o-Rio; confira

A partir das 14h, a orla será transformada em um grande palco de música, unindo cultura e diversão para todos os públicos

Ayla Ferreira*
fonte

O local, que é administrado pela Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belémtur), possui mais de 5.000 metros quadrados. (Foto: Reprodução / Agência Belém)

Localizado na beira da Baía do Guajará, o Complexo Turístico Ver-o-Rio será palco da 3ª edição da Domingueira, política pública da Prefeitura de Belém, neste domingo (5). A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (2), nas redes sociais oficiais da gestão municipal. A partir das 14h, a orla será transformada em um grande palco de música, unindo cultura e diversão para todos os públicos.

Todo primeiro domingo de mês, um novo bairro é escolhido para sediar a iniciativa da atual gestão municipal. O objetivo é ocupar positivamente os espaços públicos da capital com atividades gratuitas, acessíveis e inclusivas. 

Serviço

3ª edição da Domingueira

Data: 5/10
Hora: a partir das 14h
Local: Complexo Turístico Ver-o-Rio. Av. Mal. Hermes, 1374 - Umarizal, Belém - PA, 66645-745.

Matéria em atualização.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades.

