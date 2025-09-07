Veja as alterações no trânsito de Belém neste domingo para o desfile de 7 de setembro
Eventos em alusão ao 7 de Setembro e ao Circuito Domingueira provocam bloqueios em vias da capital; ônibus terão catraca livre
A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que haverá mudanças no trânsito neste domingo (7/9) por conta do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro e da segunda edição do Circuito Domingueira.
As medidas visam garantir a segurança dos participantes e a organização dos eventos, que ocorrerão em locais diferentes da cidade. Confira os detalhes das interdições e o funcionamento do transporte público.
Interdições no trânsito para o desfile de 7 de Setembro
Das 6h às 14h, o trânsito será interditado em pontos estratégicos da área central de Belém, entre eles:
- Travessa Padre Eutíquio com Rua Gama Abreu
- Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Gaspar Viana
- Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Municipalidade
- Avenida Marechal Hermes com Avenida Presidente Vargas
Motoristas devem evitar as áreas para não enfrentar congestionamentos.
Entre 6h e 21h, o Circuito Domingueira bloqueará cruzamentos importantes no bairro Jurunas, como:
- Avenida Conselheiro Furtado com Avenida Roberto Camelier
- Travessa Honório José dos Santos com Rua Osvaldo de Caldas Brito
- Avenida 16 de Novembro com Rua Veiga Cabral
- Avenida 16 de Novembro com Rua Cesário Alvim
- Avenida 16 de Novembro com Rua de Óbidos
A Segbel reforça que, como de costume em domingos e feriados, os ônibus da Grande Belém circularão com catraca livre, facilitando o deslocamento dos moradores até os locais dos eventos.
Para garantir o ordenamento e fiscalização nas vias, equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA) e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), fazem o bloqueio de vias desde às 4h da manhã.
O Desfile Cívico-Militar será realizado na avenida Presidente Vargas, em Belém, com duração prevista de três horas, sob a coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro.
A expectativa é que o evento reúna mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.
