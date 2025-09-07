Veja as alterações no trânsito de Belém neste domingo para o desfile de 7 de setembro

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que haverá mudanças no trânsito neste domingo (7/9) por conta do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro e da segunda edição do Circuito Domingueira.

As medidas visam garantir a segurança dos participantes e a organização dos eventos, que ocorrerão em locais diferentes da cidade. Confira os detalhes das interdições e o funcionamento do transporte público.

Interdições no trânsito para o desfile de 7 de Setembro

Das 6h às 14h, o trânsito será interditado em pontos estratégicos da área central de Belém, entre eles:

Travessa Padre Eutíquio com Rua Gama Abreu

Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Gaspar Viana

Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Municipalidade

Avenida Marechal Hermes com Avenida Presidente Vargas

Motoristas devem evitar as áreas para não enfrentar congestionamentos.

Entre 6h e 21h, o Circuito Domingueira bloqueará cruzamentos importantes no bairro Jurunas, como:

Avenida Conselheiro Furtado com Avenida Roberto Camelier

Travessa Honório José dos Santos com Rua Osvaldo de Caldas Brito

Avenida 16 de Novembro com Rua Veiga Cabral

Avenida 16 de Novembro com Rua Cesário Alvim

Avenida 16 de Novembro com Rua de Óbidos

A Segbel reforça que, como de costume em domingos e feriados, os ônibus da Grande Belém circularão com catraca livre, facilitando o deslocamento dos moradores até os locais dos eventos.

Para garantir o ordenamento e fiscalização nas vias, equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA) e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), fazem o bloqueio de vias desde às 4h da manhã.

O Desfile Cívico-Militar será realizado na avenida Presidente Vargas, em Belém, com duração prevista de três horas, sob a coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro.

A expectativa é que o evento reúna mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.