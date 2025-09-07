Capa Jornal Amazônia
Veja as alterações no trânsito de Belém neste domingo para o desfile de 7 de setembro

Eventos em alusão ao 7 de Setembro e ao Circuito Domingueira provocam bloqueios em vias da capital; ônibus terão catraca livre

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que haverá mudanças no trânsito neste domingo (7/9) por conta do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro e da segunda edição do Circuito Domingueira.

As medidas visam garantir a segurança dos participantes e a organização dos eventos, que ocorrerão em locais diferentes da cidade. Confira os detalhes das interdições e o funcionamento do transporte público.

Interdições no trânsito para o desfile de 7 de Setembro

Das 6h às 14h, o trânsito será interditado em pontos estratégicos da área central de Belém, entre eles:

  • Travessa Padre Eutíquio com Rua Gama Abreu
  • Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Gaspar Viana
  • Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Municipalidade
  • Avenida Marechal Hermes com Avenida Presidente Vargas

Motoristas devem evitar as áreas para não enfrentar congestionamentos.

Entre 6h e 21h, o Circuito Domingueira bloqueará cruzamentos importantes no bairro Jurunas, como:

  • Avenida Conselheiro Furtado com Avenida Roberto Camelier
  • Travessa Honório José dos Santos com Rua Osvaldo de Caldas Brito
  • Avenida 16 de Novembro com Rua Veiga Cabral
  • Avenida 16 de Novembro com Rua Cesário Alvim
  • Avenida 16 de Novembro com Rua de Óbidos

A Segbel reforça que, como de costume em domingos e feriados, os ônibus da Grande Belém circularão com catraca livre, facilitando o deslocamento dos moradores até os locais dos eventos.

Para garantir o ordenamento e fiscalização nas vias, equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA) e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), fazem o bloqueio de vias desde às 4h da manhã.

O Desfile Cívico-Militar será realizado na avenida Presidente Vargas, em Belém, com duração prevista de três horas, sob a coordenação do governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro. 

A expectativa é que o evento reúna mais de 4.500 pessoas, entre militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), integrantes de órgãos da segurança pública e de instituições estaduais e municipais.

Belém
