Desfile de 7 de Setembro em Brasília tem esquema de segurança reforçado; veja detalhes

Esplanada dos Ministérios recebe o tradicional evento com revista em público, bloqueios e uso de drones e câmeras

Hannah Franco
fonte

Desfile de 7 de Setembro em Brasília 2025 terá segurança reforçada neste domingo (7). (Joédson Alves/Agência Brasil)

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, será palco neste domingo (7) do tradicional desfile oficial do 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Para garantir a segurança do evento, o governo federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) montaram um esquema especial que inclui bloqueios, revistas, policiamento reforçado e tecnologia de ponta.

A segurança neste ano foi intensificada devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, relacionado à tentativa de golpe em 2022. O governo federal teme a presença de grupos extremistas e trabalha para evitar manifestações políticas e atos de vandalismo durante o evento.

A expectativa é que mais de 50 mil pessoas compareçam à cerimônia, que começa às 9h, com participação das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), além da tradicional Esquadrilha da Fumaça. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de Estado e autoridades do STF devem acompanhar o evento da tribuna de honra.

Bloqueios e controle de acesso

O esquema de segurança começou já no sábado (7/9), com o bloqueio total da Esplanada dos Ministérios. O acesso será controlado com barreiras físicas e policiamento intensificado, além da instalação de gradis em prédios públicos para evitar depredações.

A Praça dos Três Poderes terá acesso restrito e o público que quiser assistir ao desfile precisará passar por revistas em pontos estratégicos, como a via S1, ao lado da Catedral de Brasília, e as escadarias dos ministérios.

Tecnologias de monitoramento

O controle da segurança será feito com o auxílio de drones e câmeras de alta resolução, que transmitirão imagens em tempo real para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

O Corpo de Bombeiros usará uma Plataforma de Observação Elevada, equipada com câmeras fixas, térmicas e giratórias, com alcance de até 15 metros de altura. Além disso, viaturas policiais terão câmeras móveis para cobrir pontos estratégicos do evento.

Uma estrutura especial chamada Cidade Policial será instalada ao lado do Museu da República. O espaço reunirá comandos móveis das forças de segurança e dará suporte a unidades especializadas, como a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM).

A operação contará ainda com uma delegacia móvel da Polícia Civil, que estará apta a registrar ocorrências e até bloquear celulares furtados ou roubados durante o evento.

Itens proibidos no desfile de 7 de Setembro

A SSP-DF divulgou a lista de itens proibidos no evento. Confira:

  • Animais (exceto cães-guia)
  • Armas de fogo, brancas ou objetos cortantes
  • Explosivos, fogos de artifício e sprays/aerossóis
  • Garrafas de vidro, latas, isopores, churrasqueiras
  • Mochilas grandes, malas, caixas e carrinhos
  • Máscaras, mastros, bastões ou objetos pontiagudos
  • Drogas ilícitas e drones sem autorização
  • Cartazes e bandeiras com mensagens ofensivas ou discriminatórias

O acesso ao evento é gratuito. A Secretaria de Segurança Pública recomenda que o público chegue cedo, leve água, alimentos leves e evite objetos proibidos para agilizar a entrada e evitar transtornos.

Temas do desfile de 2025

O desfile deste ano terá três temas definidos pelo governo federal:

  • Brasil dos Brasileiros
  • COP30 e Novo PAC
  • Brasil do Futuro
