COP 30 vira protagonista durante desfile de 7 de Setembro em Brasília; entenda

O tradicional desfile de 7 de setembro, no Dia da Independência do Brasil, que será realizado no próximo domingo (7/9), em Brasília, vai destacar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que acontece em novembro, em Belém. A pauta ambiental se junta a outros dois temas centrais do evento: a defesa da soberania nacional e o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Com o lema “Brasil Soberano”, o desfile começa às 9h, na Esplanada dos Ministérios, com acesso ao público liberado a partir das 6h30. A cerimônia deve durar cerca de duas horas e terá presença do presidente Lula, ministros, autoridades e as tradicionais apresentações das Forças Armadas, além da Esquadrilha da Fumaça.

A COP 30, que será sediada pela primeira vez no Brasil, virou aposta do governo para reforçar o protagonismo do país no debate climático internacional. O evento, marcado para novembro, vai reunir representantes de quase 200 países na capital paraense.

O tema da soberania nacional ganhou destaque no desfile deste ano em meio ao recente atrito diplomático entre Brasil e Estados Unidos. A crise se intensificou com a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e a cassação de vistos de autoridades nacionais. Também pesou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes — medida articulada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Diante do cenário, o governo passou a adotar o discurso de resistência a pressões externas. O antigo slogan “União e Reconstrução” foi substituído por “Do lado do povo brasileiro”, e a expressão “Brasil Soberano” ganhou espaço em campanhas e discursos.

O Novo PAC completa o trio de temas do desfile. O programa é a principal vitrine do governo para mostrar investimentos em infraestrutura e retomada econômica. Para 2026, o Planalto promete R$ 83 bilhões em obras, sendo R$ 52,9 bilhões com recursos do Orçamento Federal, um aumento de quase R$ 12 bilhões em relação ao ano anterior.

Apesar das pautas políticas e ambientais, a programação segue o roteiro tradicional. O desfile terá a presença das tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica, com desfiles a pé, motorizados e a cavalo. Também estão previstas manobras da Esquadrilha da Fumaça e a famosa pirâmide humana, sempre presente nas comemorações da Independência.

O que é a COP30?

COP significa “Conferência das Partes” (“Conference of the Parties”, da sigla em inglês), em que as partes representam os países-membros associados, que se reúnem durante o evento, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta.

A primeira COP ocorreu em Berlim, na Alemanha, quando o tratado de 1992, assinado por 197 países, entrou em vigor, com o compromisso coletivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Desde então, a ONU convoca todos os países para a cúpula climática para uma reunião periódica. Essa é a primeira vez que o Brasil sediará o evento.