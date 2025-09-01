Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Brasil lança e-Visto gratuito para participantes da COP 30 em Belém

Visto eletrônico é gratuito para todos os participantes credenciados pela UNFCCC

Thaline Silva*
fonte

O e-Visto é válido até 31 de dezembro de 2025 e permite múltiplas entradas no país (Foto: Freepik)

O Brasil passará a oferecer vistos eletrônicos gratuitos para cidadãos de países participantes da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima (COP 30), que ocorrerá em Belém (PA) de 10 a 21 de novembro. A medida tem como objetivo tornar o acesso ao país mais ágil e seguro para os estrangeiros.

Anteriormente, o e-Visto era restrito a cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Agora, qualquer pessoa de nacionalidade que precise de visto para entrar no Brasil poderá solicitar o documento de forma totalmente digital, sem precisar ir ao consulado.

“O sistema de vistos eletrônicos para a COP 30 reforça o compromisso do governo brasileiro em assegurar que todos os representantes credenciados possam participar com agilidade e sem custos”, disse Valter Correia, secretário extraordinário da COP 30.

O evento espera receber cerca de 50 mil participantes e reunirá representantes dos 198 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Durante duas semanas, os negociadores discutirão metas globais para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

Como funciona o e-Visto COP30

O visto eletrônico é gratuito para todos os participantes credenciados pela UNFCCC e deve ser solicitado assim que o aceite de participação for recebido. O prazo máximo é de quatro semanas antes do início da conferência. O processamento leva cerca de dez dias úteis.

“A iniciativa agiliza a emissão dos vistos e promove inclusão e acessibilidade, aspectos essenciais para um encontro internacional dessa magnitude”, afirmou André Agatte, diretor de Negócios, Governos e Mercados do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que atuou no desenvolvimento da plataforma do e-Visto.

O e-Visto é válido até 31 de dezembro de 2025 e permite múltiplas entradas no país. Menores de 18 anos devem solicitar o visto físico em consulado. O documento pode ser apresentado em formato digital ou impresso na chegada ao Brasil.

Passo a passo da solicitação

  1. Confirmação de elegibilidade: Receber aprovação da UNFCCC e verificar se a nacionalidade exige visto.
  2. Acesso ao portal: Após a aprovação, receber e-mail com o link para o e-Visto.
  3. Documentos necessários: Foto tipo passaporte, cópia colorida do passaporte e comprovante de inscrição na COP30.
  4. Preenchimento do formulário: Inserir informações completas e anexar os documentos exigidos.
  5. Envio e processamento: Submeter a solicitação e aguardar até 10 dias úteis.
  6. Recebimento do e-Visto: Documento enviado eletronicamente, podendo ser impresso ou salvo no celular.
  7. Entrada no Brasil: Apresentar o e-Visto e o passaporte à imigração, respeitando a validade do visto.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

