Obras da COP30 em Belém entram na reta final e deixam legado urbano
Intervenções estruturantes em mobilidade, saneamento e turismo geram mais de 5 mil empregos no Pará
Faltando menos de três meses do início da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), Belém está tomada por obras, que chegam às etapas finais para receber o evento. O Governo do Pará realiza mais de 30 intervenções estruturantes nas áreas de turismo, saneamento, mobilidade urbana, desenvolvimento territorial e qualificação profissional. Juntas, as iniciativas geram mais de 5 mil empregos, diretos e indiretos.
Na área de saneamento, mais de 500 mil pessoas serão beneficiadas com esgotamento sanitário, controle de alagamentos e valorização urbana. As intervenções alcançam 13 canais das bacias do Tucunduba, Una, Murutucu e Tamandaré, sendo 11 canais localizados em áreas periféricas.
Conectividade reforçada em Belém para a COP30
Moradores da Ilha do Combu estão com cobertura 5G e 4G. Agora, um dos pontos turísticos de Belém recebe tecnologia de quinta geração da Tim e, para além disso, os mais de mil moradores do local passam a se conectar com mais qualidade.
Ocorreu ainda um reforço de cobertura em toda Belém com instalações permanentes, incluindo o novo Parque da Cidade e também importantes pontos turísticos, como o Ver-o-Peso e a Estação das Docas.
O objetivo é atender à alta demanda de tráfego de dados durante os eventos na região, como o Círio de Nazaré, deixando um importante legado para a cidade.
