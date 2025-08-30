Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Obras da COP30 em Belém entram na reta final e deixam legado urbano

Intervenções estruturantes em mobilidade, saneamento e turismo geram mais de 5 mil empregos no Pará

O Liberal
fonte

Ilha do Combu (Arquivo Agência Pará)

Faltando menos de três meses do início da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), Belém está tomada por obras, que chegam às etapas finais para receber o evento. O Governo do Pará realiza mais de 30 intervenções estruturantes nas áreas de turismo, saneamento, mobilidade urbana, desenvolvimento territorial e qualificação profissional. Juntas, as iniciativas geram mais de 5 mil empregos, diretos e indiretos.

Na área de saneamento, mais de 500 mil pessoas serão beneficiadas com esgotamento sanitário, controle de alagamentos e valorização urbana. As intervenções alcançam 13 canais das bacias do Tucunduba, Una, Murutucu e Tamandaré, sendo 11 canais localizados em áreas periféricas.

Conectividade reforçada em Belém para a COP30

Moradores da Ilha do Combu estão com cobertura 5G e 4G. Agora, um dos pontos turísticos de Belém recebe tecnologia de quinta geração da Tim e, para além disso, os mais de mil moradores do local passam a se conectar com mais qualidade.

Ocorreu ainda um reforço de cobertura em toda Belém com instalações permanentes, incluindo o novo Parque da Cidade e também importantes pontos turísticos, como o Ver-o-Peso e a Estação das Docas.

O objetivo é atender à alta demanda de tráfego de dados durante os eventos na região, como o Círio de Nazaré, deixando um importante legado para a cidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

APOIO

Unindo solidariedade e fé, voluntários da Cruz Vermelha se preparam para o Círio de Nazaré

A iniciativa, que reúne centenas de membros, tem como objetivo garantir segurança e suporte aos fiéis em diferentes pontos de apoio ao longo das peregrinações

31.08.25 8h30

CAVALOS

Combate aos maus-tratos a cavalos ainda é desafio no Pará

Expectativa de cavalos utilizados em serviços de tração é de um quarto da vida normal desses animais

31.08.25 8h00

OPORTUNIDADE

Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online

30.08.25 13h59

SAÚDE

Casos de câncer de mama no Pará caem 10,27% em um ano; prevenção deve ser além do Outubro Rosa

A alimentação saudável e nutritiva é um dos fatores associados à prevenção

30.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

CAVALOS

Combate aos maus-tratos a cavalos ainda é desafio no Pará

Expectativa de cavalos utilizados em serviços de tração é de um quarto da vida normal desses animais

31.08.25 8h00

SURPRESA

VÍDEO: macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós

Animal foi registrado por guia turístico durante passeio em Belterra e interagiu com os turistas

30.08.25 15h47

OPORTUNIDADE

Curso gratuito abre 2 mil vagas para jovens em busca do primeiro emprego no Pará; confira

A iniciativa é uma ação do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de capacitação gratuita e online

30.08.25 13h59

DADOS

Mãe não perde esperança de encontrar filho desaparecido em Ananindeua: ‘Nunca desistimos'

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), 1.027 pessoas desapareceram no estado em 2024

30.08.25 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda