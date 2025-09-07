Capa Jornal Amazônia
Domingueira anima população de Belém neste feriado (07/09)

Domingo contou com várias atrações na avenida 16 de Novembro, no bairro do Jurunas

Vito Gemaque
fonte

Domingueira reuniu milhares de pessoas para a segunda edição do evento no bairro do Jurunas, neste feriado (07/09). (Carmen Helena / O Liberal)

A II edição do Domingueira teve muita animação na avenida 16 de Novembro, no Espaço São José Liberto, no bairro do Jurunas, em Belém. O evento organizado pela Prefeitura de Belém contou várias atrações culturais. Um dos bairros mais populosos de Belém - o Jurunas - recebeu o Domingueira com diversos serviços e atividades.

"A ideia é que toda a família possa vir com muita ação, desde a primeira infância até a melhor idade e também as atrações que já marcam a Domingueira. É um sucesso, tenho certeza que veio para ficar, para marcar a cidade", declarou o prefeito Igor Normando. O evento da prefeitura reuniu mais de 20 mil pessoas.  

A segunda edição do evento teve apresentações do DJ Matheus, Arraial do Pavulagem, Pagode das Meninas, Banda Os Brothers, Thiago Costa e Banda Xeiro Verde, com participação especial da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, desde às 15h.

Para facilitar o acesso dos moradores, a prefeitura disponibilizará cinco ônibus climatizados que circularão das 14h30 às 23h, com trajetos de ida e volta por diferentes bairros de Belém, saindo da avenida João Paulo II até o local do evento.

O evento ofereceu ainda serviços de saúde, cidadania, empreendedorismo, meio ambiente e lazer. Haverá vacinação, atendimento veterinário, atividades educativas para crianças, feira gastronômica, orientação nutricional, exposição de animais e feira geek.

De acordo com a prefeitura, todo primeiro domingo do mês haverá programação da Domingueira. Uma das novidades desta edição foram os ônibus exclusivos que funcionaram da estação de São Brás até o espaço da Domingueira no Jurunas.

"Para a gente é um motivo de alegria. Espero que a cada Domingueira, a gente possa melhorar, corrigir erros, melhorar os acertos, e fazer coisas novas. Cada Domingueira tem sempre algo diferente. Nessa foi o Expresso Domingueira. Na próxima terá mais uma surpresa que a gente possa acertar 100% desse sucesso que está sendo", reforçou o prefeito.

De acordo com o prefeito, a ideia é que o evento circule toda a cidade. O intuito da prefeitura também é que o Domingueira ofereça vários espaços e serviços para diferentes públicos dos bairros. "O espaço realmente foi pensado para poder acolher a todos. A gente está vivendo a domingueira com as experiências que estamos vivendo aqui. A cada Domingueira a gente vai melhorando ainda mais, melhorando os espaços, melhorando as atrações, inclusive os espaços de estações. A idéia é que possamos fazer a cada Domingueira um espaço ainda melhor", afirmou. "E aguardem os próximos", disse.   

Programação cultural do Domingueira

15h – DJ Matheus

16h – Arraial do Pavulagem

17h – Pagode das Meninas

18h – Banda Os Brothers

19h – Thiago Costa

20h – Xeiro Verde

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

