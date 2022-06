Bruno Miranda, o Borat de 'Amor & Sexo', cria ‘network' de conteúdo adulto

O ator Bruno Miranda, que ficou conhecido no programa “Amor & Sexo”, da TV Globo, pelo personagem 'Borat', vai comercializar vídeos e fotos eróticas em um grupo fechado no aplicativo Telegram. Cada conteúdo terá um valor promocional de R$ 1. Para a surpresa de muitos, o “novo negócio” do ator promete ser muito mais que uma comercialização de “nudes”. Será uma espécie de “portal” para formação de casais e “tudo o que a imaginação permitir”, diz ele.

Em entrevista à revista Quem, Bruno explicou que a “sala” vai ser aberta para interação dos assinantes e trocas de conteúdos adultos “em off”. Ele promete garantir a discrição dos envolvidos criando um nome fictício para cada usuário.

“Pode fazer de tudo, sem se identificar. Como tenho gente do Brasil inteiro que me segue, dá para ter uma diversidade grande de pessoas em grupo só", explicou.

Borat garantiu que vai “rolar p***ria pesada” já que os possíveis assinantes também terão a sala aberta para marcar encontros e formar casais ou trisais, se preferirem.

“Quero criar um network da p***ria. E podem confiar que é bem sigiloso. Não precisa colocar seu nome real. Quem quiser ficar quietinho só olhando e observando de voyeur, recebendo mensagens e conteúdos também pode", afirmou o ator.

