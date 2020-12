Assistente de palco de de 'Amor & Sexo' mostra cicatriz após ser baleado: 'Renascimento'

O assistente de palco do programa “Amor & Sexo”, Bruno Miranda, conhecido como Borat, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (1), para mostrar aos seguidores a cicatriz no abdome após ser baleado em uma confusão com um policial militar, no Rio de Janeiro, nas últimas semanas.

“Marca do renascimento! Ah, vai ficar feio?! Foda-se. Prefere ser um cara vivo com cicatriz, ou um morto sem? Quem vai dizer que não sou rasgado?! Hehehehe", escreveu na legenda.

Em entrevista à ÉPOCA, Bruno contou mais detalhes do acidente e como tudo aconteceu. "Estava indo malhar quando vi o acidente e saí correndo para ajudar. Ajudei as pessoas dos dois carros. Logo em seguida, veio uma outra pessoa, acusando o motorista de passar por ele em alta velocidade. O motorista revidou, xingou a esposa do rapaz e já foi para cima do cara dando chutes e socos. Eu estava na calçada, no telefone, ligando para o bombeiro, quando o cara já caiu no chão, e o motorista deu o tiro”.

O ator precisou passar por uma cirurgia de emergência e chegou a receber uma bolsa de colostomia para apoiar no tratamento. Ontem ele publicou um vídeo dando os primeiros passos após o procedimento.