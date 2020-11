Bruno Miranda, assistente de palco de 'Amor & Sexo', está com bolsa de colostomia após cirurgia

Mariana Melgaço de Mello, esposa de Bruno Miranda, Borat de “Amor & Sexo”, utilizou o Instagram na madrugada desta sexta-feira (27) para falar sobre o estado de saúde do assistente de palco, baleado na última quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, após confusão com um policial militar.

"Queridos, boa noite. Vamos continuar fazendo nossas preces, orações, mandando muito energia positiva para que o Bruno tenha uma ótima evolução e recuperação", escreveu Mariana, nos stories.

"Ele está com uma bolsa de colostomia para que seu intestino responda muito bem à cirurgia", completou ela, que está atualizando o quadro de saúde do assistente de Fernanda Lima no próprio perfil de Bruno.