Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bruno Mars vira boneco no carnaval de Olinda e homenageia Reginaldo Rossi no Valentine’s Day

A homenagem foi ao ar nas ruas de Olinda nesta segunda-feira (16)

Estadão Conteúdo
fonte

O cantor se transformou em boneco gigante durante a tradicional Apoteose dos Bonecos Gigantes (Reprodução/ Redes sociais)

No último sábado (14), data em que é celebrado o Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e em outros países, o artista pop Bruno Mars, conhecido no Brasil como "Bruninho", publicou nos stories de sua conta no Instagram uma foto do brasileiro Reginaldo Rossi, cantor e compositor que ficou conhecido como o "Rei do Brega".

VEJA MAIS

image Bruno Mars se apresentará na cerimônia do Grammy 2026; veja todos os artistas confirmados

image Bruno Mars em Belém? Fãs brincam com datas da 'The Romantic Tour' nas redes sociais
Agenda com apresentações no Brasil, incluindo Belém, não é oficial e foi criada por admiradores após anúncio da nova turnê do cantor

image Bruno Mars abre caminho para 'The Romantic' com 'I Just Might'
O álbum The Romantic tem lançamento marcado para 27 de fevereiro e será o primeiro trabalho individual de estúdio de Bruno Mars desde 24K Magic, lançado em 2016

Desde sua última aparição no Brasil, que gerou grande repercussão nas redes sociais, fãs passaram a comparar o norte-americano ao Rei do Brega, tanto pela aparência física quanto por elementos do repertório musical de ambos.

Como de costume, Bruno Mars reagiu com bom humor às brincadeiras e surpreendeu ao compartilhar justamente a imagem de Rossi em uma publicação inesperada.

Carnaval em Olinda com Bruninho

O impacto cultural da passagem do artista pelo País chegou também ao carnaval pernambucano. Em Olinda, um dos polos mais tradicionais da folia, Bruno Mars ganhou uma versão em boneco gigante, tradição marcante da festa local, e virou atração nas ruas da Região Metropolitana do Recife nesta segunda-feira (16).

Nas redes, a brincadeira viralizou com o clima de celebração: "THIS IS RECIFE!!! Bruno Mars ganhou uma versão em boneco gigante durante o tradicional carnaval de Olinda. É o Brunão na avenida!"

A ideia por trás do 'Bonde do Brunão'

Após uma série de 15 shows no Brasil em 2024, o cantor produziu um funk em português, "Bonde do Brunão", como homenagem aos fãs locais, música que acabou lançada oficialmente meses depois nas plataformas digitais.

O single surgiu a partir da passagem do artista pelo Brasil e integrou uma parceria com o jogo Fortnite, entrando para a trilha sonora da temporada do Fortnite Festival.

Mesmo sem um álbum solo recente, Bruno Mars segue em alta nas plataformas globais com colaborações e faixas entre as mais ouvidas do mundo, mantendo presença constante nas paradas internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bruno Mars

carnaval 2026

Olinda

bomeco

Reginaldo Rossi

homenagem
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUTO

Morre sambista Meio-Dia da Imperatriz, único paraense tricampeão da Sapucaí

O artista passava por tratamento médico desde 2024

16.02.26 10h57

Lourdes Barreto desfila em carro em sua homenagem na Porto da Pedra

Última alegoria transforma ofensa em símbolo de reafirmação ‘lute como uma puta’ para ressignificar ofensa como símbolo de força e resistência

16.02.26 10h30

PEGOU MAL

VÍDEO: Sapucaí registra vaias a show drones após atraso da Portela no desfile no Rio de Janeiro

Enquanto os convidados dos camarotes aproveitavam shows de artistas, o público geral reagiu de forma negativa à apresentação

16.02.26 10h28

CARNAVAL 2026

Aline Campos diz estar 'curtindo' deputado federal em camarote da Sapucaí

Ao deixar o BBB 26 em janeiro, ela revelou que estava solteira

16.02.26 9h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

BBB 26: Gabi e Chaiany deixam casa e vão ao carnaval na Sapucaí

Sisters marcaram presença no 1º dia do Grupo Especial e ficaram cerca de 30 minutos no sambódromo

16.02.26 8h15

CARNVAL

Intérprete da Imperatriz Leopoldinense leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Sapucaí

Intérprete da escola entrou na avenida com a padroeira do Pará durante desfile no Rio de Janeiro

16.02.26 7h41

SOLIDARIEDADE

Alok anuncia doação de parte do cachê durante show em Cametá

DJ anunciou durante show no Carnaval que recurso será usado na reforma da Casa Lar Caamutá, que atende crianças e adolescentes

16.02.26 9h14

barrada na folia

Jojo Todynho é barrada em trio de Bell Marques durante Carnaval de Salvador

Cantora e influenciadora digital teve acesso impedido na concentração do bloco Camaleão

15.02.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda