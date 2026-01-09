Capa Jornal Amazônia
Bruno Mars em Belém? Fãs brincam com datas da 'The Romantic Tour' nas redes sociais

Agenda com apresentações no Brasil, incluindo Belém, não é oficial e foi criada por admiradores após anúncio da nova turnê do cantor

Hannah Franco
fonte

Bruno Mars em Belém? Fãs criam “cronograma dos sonhos” após Brasil ficar fora da turnê oficial (Reprodução/Instagram)

Após o anúncio oficial da turnê The Romantic Tour, de Bruno Mars, fãs brasileiros passaram a movimentar as redes sociais com um cronograma "dos sonhos" que inclui apresentações fakes do cantor em diversas cidades do país, entre elas Belém. A imagem, criadas por admiradores do artista, viralizaram e assustaram o público brasileiro.

Bruno Mars anunciou nesta semana as datas oficiais da turnê que irá divulgar seu novo álbum, The Romantic. O cronograma divulgado no Instagram oficial do artista contempla apresentações na América do Norte, Europa e Reino Unido, mas não inclui o Brasil, o que gerou frustração entre os fãs.

Diante da ausência do país na agenda oficial, fãs decidiram levar a situação na brincadeira e criaram um anúncio com datas espalhadas por todos os estados brasileiros. Em uma das artes que circulam nas redes, Bruno Mars aparece com duas datas fictícias em Belém, além de menções a participações especiais de artistas como Roberto Carlos, Seu Jorge, Thiaguinho e Chitãozinho & Xororó. A montagem foi criada pela fã identificada como @maarimars_.

Apesar da repercussão, não há qualquer confirmação oficial sobre shows de Bruno Mars no Brasil em 2026. A agenda verdadeira da turnê tem início marcado para o dia 10 de abril, em Las Vegas, e segue até 14 de outubro, quando se encerra em Vancouver, no Canadá. Para acompanhá-lo nos shows, o cantor convidou nomes como Anderson .Paak (como DJ Pee Wee), Leon Thomas, Raye e Victoria Monét.

Na última quarta-feira (7), Bruno Mars também anunciou oficialmente o álbum The Romantic, sucessor do aclamado 24K Magic, lançado em 2016. O novo projeto marca o retorno do artista aos trabalhos solo após uma década.

O cantor tem uma relação recente com o público brasileiro. Em 2023, Bruno Mars se apresentou em duas datas do festival The Town, em São Paulo. No ano seguinte, realizou uma turnê extensa pelo país, com 14 shows distribuídos em cinco cidades, o que reforça a expectativa dos fãs por um novo retorno.

Confira o anúncio fake criado por fãs:

image Anúncio fake criado por fãs. (Reprodução/Instagram)

Confira o anúncio oficial:

image Anúncio oficial e verdadeiro de Bruno Mars. (Reprodução/Instagram)
