O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bruno Mars abre caminho para 'The Romantic' com 'I Just Might'

O álbum The Romantic tem lançamento marcado para 27 de fevereiro e será o primeiro trabalho individual de estúdio de Bruno Mars desde 24K Magic, lançado em 2016

Estadão Conteúdo
fonte

Bruno Mars (Instagram @brunomars)

Bruno Mars lançou nesta sexta-feira, 9, o single I Just Might, faixa que abre os trabalhos de The Romantic, novo álbum de estúdio do cantor. A música chegou a todas as plataformas de streaming acompanhada de um videoclipe e marca o início de uma nova etapa da carreira do artista após um período dedicado a projetos em parceria.

O álbum The Romantic tem lançamento marcado para 27 de fevereiro e será o primeiro trabalho individual de estúdio de Bruno Mars desde 24K Magic, lançado em 2016 pela gravadora Atlantic Records. Desde então, o cantor esteve envolvido em colaborações e projetos paralelos que ampliaram sua atuação artística nos últimos anos.

No início da semana, Mars confirmou que o disco já está finalizado. "Meu álbum está pronto", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

Embora poucos detalhes oficiais tenham sido divulgados até o momento, o projeto já gera expectativa e foi apontado pelo portal Hits Daily Double, em março do ano passado, como o maior da carreira do cantor.

Videoclipe e proposta visual

O videoclipe de I Just Might reforça a proposta autoral do novo trabalho. Na produção, Bruno Mars aparece conduzindo a performance em diferentes frentes, com sua imagem multiplicada entre microfone, instrumentos de corda, bateria e percussão. A estética do vídeo acompanha a ideia de envolvimento direto do artista na construção sonora e visual da faixa.

Na letra, o cantor adota o tradicional tom bem-humorado ao abordar encontros e atração, com versos que fazem referência à relação entre aparência e ritmo.

Em um dos trechos, ele canta: "Devo dizer que seu rosto me deixou muito intrigado / Mas de que adianta a beleza se seu bumbum não consegue encontrar o ritmo?/Ia partir meu coração/Se eu descobrisse que você não consegue se mexer".

I Just Might funciona menos como um cartão de visita e mais como uma escolha consciente de apresentação. Ao optar por uma faixa que equilibra humor, ritmo e controle técnico, Mars indica que The Romantic não pretende ser um projeto de ruptura, mas de refinamento.

O novo trabalho do artista parece interessado em organizar referências e reafirmar identidade.

O que se sabe sobre 'The Romantic'

A capa do álbum compartilhada pelo cantor nas redes sociais traz referências a uma foto registrada durante a passagem de Mars pelo Brasil em 2024, quando o cantor cumpriu uma extensa agenda de shows, com mais de dez apresentações em cinco cidades do país.

Para divulgar o novo projeto, o artista também confirmou as primeiras datas da turnê The Romantic Tour. Até o momento, estão previstos 38 shows na América do Norte e na Europa, com estreia marcada para 10 de abril, em Las Vegas.

A excursão terá participações especiais de Anderson Paak, que assume o alter ego DJ Pee. Wee, além de Leon Thomas, Raye e Victoria Monét.

Sobre a possibilidade de incluir músicas do projeto Silk Sonic, criado ao lado de Paak, Bruno comentou na página do cantor em tom descontraído: "Vou cantar algumas músicas do Silk Sonic com você na turnê se você não me irritar!! Mas você provavelmente vai me irritar, então deixa pra lá. Agora eu já estou irritado", brincou.

Palavras-chave

música/Bruno Mars/lançamento/novo álbum
Cultura
.
