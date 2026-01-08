Capa Jornal Amazônia
Bruno Mars anuncia nova turnê para 2026

A primeira data do giro acontece no dia 10 de abril em Las Vegas

Estadão Conteúdo

Bruno Mars acaba de anunciar uma turnê de seu próximo álbum, The Romantic.

A postagem feita no Instagram oficial do artista já mostra as datas das apresentações da turnê que passará pela América do Norte, Europa e Reino Unido.

A primeira data do giro acontece no dia 10 de abril em Las Vegas e segue até 14 de outubro, quando se encerra em Vancouver.

Para acompanhá-lo na The Romantic Tour, Bruno Mars convidou Anderson. Paak como DJ Pee Wee, Leon Thomas, Raye e Victoria Monet.

As pré-vendas se iniciam na próxima quarta-feira, 14, no site da TicketMaster.

Novo álbum em 10 anos

Na última quarta-feira, 7, Bruno Mars anunciou seu primeiro álbum em 10 anos. The Romantic é a sequência do aclamado 24K Magic, de 2016.

Nesta sexta-feira, 9, o músico lança o primeiro single do novo trabalho, enquanto o registro completo está previsto para o dia 27 de fevereiro.

Bruno esteve recentemente no Brasil. Em 2023 tocou em duas datas do festival The Town e um ano depois, se apresentou em 14 datas divididas por cinco cidades brasileiras.

