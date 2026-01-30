Capa Jornal Amazônia
Bruno Mars se apresentará na cerimônia do Grammy 2026; veja todos os artistas confirmados

Estadão Conteúdo

Bruno Mars entra para a lista de artistas confirmados para se apresentar na cerimônia do Grammy 2026. O evento ocorre neste domingo, 1º, com exibição no Brasil.

Vencedor de diversos Grammys, Mars retorna a mais uma edição da premiação, desta vez, com três indicações. O artista concorre nas categorias Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo/Grupo. Bruninho disputa em todas as categorias com o hit APT, música lançada em 2024 em colaboração com Rosé, do Blackpink.

Harry Styles e Doechii foram confirmados como apresentadores do evento. Em 2026, o Grammy inaugura duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum.

Bruno Mars anuncia álbum novo após 10 anos

O ano começou agitado para Bruno Mars. Depois de 10 anos, o músico anunciou o lançamento de seu próximo álbum, The Romantic. O registro chega em 27 de fevereiro e, enquanto isso, os fãs podem aproveitar o novo single, já disponível, I Just Might.

Outros artistas confirmados para se apresentarem no Grammy 2026

Dentre os principais selecionados para se apresentarem na cerimônia do Grammy 2026 estão Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Tyler, the Creator, segundo a Variety. Confira a lista completa abaixo:

Lady Gaga Justin Bieber Tyler, the Creator Sabrina Carpenter Clipse e Pharrell Williams Post Malone Reba McEntire Katseye Leon Thomas Lola Young Olivia Dean Addison Rae The Marias Alex Warren.

Segmento In Memoriam

Reba McEntire Brandy Clark Lukas Nelson

Homenagens

Lauryn Hill - homenagem a DAngelo e Roberta Flack Post Malone, Watt, Slash, Duff McKagan e Chad Smith - homenagem à Ozzy Osbourne Onde e quando assistir ao Grammy 2026

A cerimônia do Grammy 2026 será transmitida no Brasil pelo TNT e pela HBO Max. A exibição tem início às 21h30 (horário de Brasília).

