Brasileira está listada como participante do 'Big Brother USA'; confira

Foi divulgado nesta quarta-feira, 6, a nova temporada do "Big Brother USA", que terá como uma das participantes a brasileira Indy Santos, de 31 anos. A moça disputará o prêmio de US$ 750 mil com mais 15 pessoas.

A influenciadora e aeromoça nasceu em Santos, no litoral Paulista, e é formada em jornalismo. Atualmente, ela mora na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e coordena a ONG SOULOVE. Ela também trabalha como aeromoça e influenciadora digital.

Indy, desde criança, desfilava para marcas da baixada santista. Apesar do sonho de fazer faculdade de artes cênicas, o gosto e o hábito de escrever a direcionaram para o jornalismo. "Queria ser apresentadora do Globo Esportes", afirmou ela.

Quando tinha 14 anos, a paulista trabalhou no comércio da família, depois em empresas e no setor de logística portuária. Em 2012, passou no vestibular para jornalismo, conciliando os estudos ao trabalho. No último ano da faculdade, ela começou a estagiar e foi contratada pela TV Record.

Após deixar a emissora, a influenciadora se mudou para os Estados Unidos. Lá, ela chegou a trabalhar como faxineira e como babá, dividiu apartamento, sem parar de buscar oportunidades. Como 'baby-sitter' trabalhou para o apresentador Tom Cavalcante e para o cantor Seu Jorge.

O trabalho como influenciadora surgiu espontaneamente na vida dela.. No Instagram, Indy possui 19,4 mil seguidores com quem compartilha a rotina por hotéis, festas e eventos, em diversos pontos do país norte-americano.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)