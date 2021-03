Apesar do apoio de brasileiros, Dayane Mello não vence o 'Big Brother' da Itália

A edição do ''Grande Fratello Vip'', o ''Big Brother” da Itália, chegou ao final nesta segunda-feira (1º). O reality show europeu ficou famoso no Brasil por conta de uma participante, a modelo catarinense Dayane Mello, de 31 anos, que sobreviveu a onze paredões e foi escolhida como a primeira finalista do programa. No entanto, ela não conseguiu superar os votos de Pier. A brasileira terminou a competição em quarto lugar.

Antes do anúncio do grande vencedor, Dayane pôde reencontrar a filha, Sofia, que ficou com os avós paternos durante o confinamento. No programa, ela também falou por videochamada com o pai e o irmão.

Dayane chamou a atenção dos brasileiros por ter sido alvo de machismo por parte dos participantes, xenofobia e, mais recentemente, sofreu bifobia após revelar que é apaixonada também por Rosalinda, sua colega de confinamento.

Dayane afirmou que leva como lição o aprendizado de se aceitar: ''Eu vou aceitar aquilo que eu sou. Muitas pessoas já sabiam, mas eu mesma não aceitava. E eu aprendi a me aceitar''.

Mais cedo, as hashtags ''Dayane Mello campeã'' e ''BBB Itália'' ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Reality

O ''Grande Fratello'' começou em 14 de setembro do ano passado. No confinamento, Dayane protagonizou momentos comoventes, como ver ao vivo a mãe biológica pedindo para ser esquecida. Isso porque Dayane citava com frequência as histórias de abandono da infância. A modelo também assistiu por videochamada o enterro do irmão de 26 anos, morto no dia 2 de fevereiro, em um acidente de carro.