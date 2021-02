Brasileira do 'Big Brother Itália' se assume bissexual e sofre o mesmo que Lucas Penteado

A modelo brasileira Dayane Mello, finalista do "Big Brother Itália", se assumiu bissexual no reality, confessando a sua paixão por uma colega de confinamento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Dayane confirma a fala do apresentador do programa, que diz que ela "já experimentou o amor com um homem e uma mulher" em seu passado.

“Falei das experiências que tive, sim. Sou muito convicta daquilo que me atrai e daquilo que faço, então é natural que eu diga que estou apaixonada por essa mulher [a participante Rosalinda]", disse a brasileira.

Após o ao vivo, no entanto, os colegas de reality passaram a duvidar da sexualidade de Dayane, tanto pelas costas dela quanto em conversas diretas com a modelo. Assim como ocorreu com Lucas Penteado no "BBB 21", os participantes acharam que a confissão de amor por Rosalinda foi uma estratégia da modelo.

"Vai puramente inventar que está apaixonada. Onde ela quer chegar?", disse uma colega de confinamento.

Já outro participante, Tommaso, que é gay, usou um argumento parecido com o que Lumena utilizou por aqui. "Eu estou na minha pele, vivi o que significa lutar por um amor do mesmo sexo. Chegar aqui e fingir... Você é meio lésbica? Para mim, é uma m*rda", disse.

Dayane rebateu: "Eu também vivi. Amor, eu vivi. O que você pensa? Você não sabe o que eu vivi na minha vida. Eu não sou meio lésbica, sou o que quiser. Eu sei quem amei e sei minhas experiências".