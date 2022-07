Brasil e China debatem literatura infantil em evento

Nesta quarta-feira, 6, grandes nomes da literatura infantil do Brasil e da China participam, a partir das 9h (horário de Brasília) e 20h (horário de Beijing), do encontro "Infância sem fronteiras: Diálogo Virtual da Literatura Infantil Sino-Brasileira". Pelo Brasil, estarão no encontro Mauricio de Sousa, Gabriel Chalita e Ilan Bremann. Vão participar ainda as escritoras chinesas Qin Wenjun, autora de mais de 80 livros, entre eles "Eu Sou Hua Mulan", e Yin Jianling, autora de "The Visible Sounds".

VEJA MAIS

Com tradução simultânea em português e mandarim e mediado por José Nalin, Presidente da Academia Paulista de Letras, o evento promoverá a aprendizagem mútua entre civilizações, intercâmbios literários e cultural Sino-Brasileiros, como a Literatura infantil estabelece uma ponte para o entendimento entre os jovens, além da apresentação de trechos da obra de Maurício de Sousa e leitura de trechos do livro "Eu Sou Hua Mulan".

O sucesso do escritor brasileiro ultrapassa fronteiras, ele esteve na 26ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, e arrastou uma multidão para a sua palestra. Maurício de Sousa fez seus personagens saírem dos quadrinhos e ganharem o teatro, cinema, televisão, internet, parques temáticos e exposições de arte, que correram o mundo.

Ainda teremos Gabriel Chalita que é professor, advogado e escritor, ele é membro da Academia Brasileira de Educação, Academia Brasileira de Cultura e Academia Paulista de Letras; e Ilan Brenman, que é considerado um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil. Ele é autor do best-seller internacional: "Até as Princesas Soltam Pum' e já vendeu mais de 3 milhões de exemplares de seus livros pelo mundo.

As autoras chinesas, Qin Wenjun e Yin Jianling vão falar um pouco das suas obras no encontro. A primeira é amada por jovens leitores, o seu romance "Jia Li in Junior High" é um dos mais importantes romances juvenis da China. Suas obras foram adaptadas em séries de televisão e filmes por mais de 10 vezes.

Yin Jianling ganhou o 10º Prêmio Nacional de Excelência em Literatura Infantil, o primeiro Prêmio Internacional de Literatura Infantil Chen Bochui e o China Good Book 2015, entre outras premiações literárias. Em 2013 e 2014 foi indicada para o Prêmio Memorial Astrid Lindgren, na Suécia. Tem obras traduzidas para mais de uma dezena de idiomas.

O encontro "Infância sem fronteiras: Diálogo Virtual da Literatura Infantil Sino-Brasileira" é promovido pelo Consulado da China em São Paulo, Associação dos Escritores de Xangai, Academia Paulista de Letras e Instituto Confúcio na UNESP, o evento será aberto ao público e poderá ser visto na plataforma do zoom e no Youtube do Instituto Confúcio na UNESP.

Agende-se

"Infância sem fronteiras: Diálogo Virtual da Literatura Infantil Sino-Brasileira

Data: quarta, 06 de julho

Hora: a partir das 9h no horário de Brasília e 20h no horário de Beijing.

Onde: https://web.facebook.com/instconfucio

Gratuito