Grupo ‘Frutos do Pará’ comemora 30 anos de trajetória

Hoje, 5, o grupo Parafolclorico ‘Frutos do Pará’ comemora mais uma marca na sua trajetória com o espetáculo ‘Fragmentos de Uma História de 30 Anos’, com exibição no Theatro da Paz. Fundado pela mestras de cultura Iracema Oliveira e Nazaré Azevedo, o grupo inicialmente era formado pela ala jovem do Pássaro Junino Tucano, e que recebeu o nome inicial de ‘Frutos do Tucano’, em seguida veio o nome atual.

“Ao longo dos meus 85 anos de vida, sempre dediquei parte dela à arte e à cultura do nosso Estado. Quando decidimos criar o grupo, tínhamos como missão a garantia de transmissão do saber cultural para todos os amantes e interessados na cultura popular Paraense. Hoje, completando 30 anos de dedicação, lutas e sacrifícios, somos reconhecidos como um dos principais representantes da cultura popular paraense em todo o Brasil e vários países, contribuindo para o reconhecimento e valorização da cultura paraense e da nossa identidade cultural perante o cenário nacional e internacional”, disse a mestra Iracema Oliveira, fundadora do grupo.

VEJA MAIS

Os 30 anos de dedicação e de resistência comemorados hoje são apenas um capítulo da luta dos seus membros para a preservação e difusão do folclore paraense.

O espetáculo ‘Fragmentos de Uma História de 30 Anos’, é um presente do ‘Frutos do Pará’ para os seus admiradores, fãs, seguidores, familiares e amigos. A apresentação será em formato de “contação de história” por meio de conversa entre as duas principais responsáveis pelo grupo: Iracema e Nazaré.

“Sinto-me orgulhosa e honrada em fazer parte de tudo isso desde o início e poder compartilhar com o público um espetáculo que vai mostrar um resumo de tudo o que construímos até a presente data. Será um momento impar para nós, que somos representantes do segmento folclórico, levar nossa história para dentro do teatro da Paz devido sua imponência e valor histórico para todos os Paraenses. Poder dividir com todos os presentes um pouquinho de nossa trajetória de 30 anos será um momento que ficará eternizado em nossa memória diante de tanta dedicação à cultura popular”, contou Nazaré.

Em ‘Fragmentos de Uma História de 30 Anos’ as mestras vão levar todos à um passeio imaginário pela trajetória e evolução desde 1992 até a data atual. Será uma viagem temporal de um trabalho que é inspirado tanto nas danças folclóricas paraenses como em performances culturais, embalados pelos ritmos Amazônicos.

Com produção do Ponto de Cultura Heranças do Velho Chico, o espetáculo conta com um elenco composto por integrantes do grupo, mas também com atores do ‘Pássaro Junino Tucano’.

‘Fragmentos de Uma História de 30 Anos’ é um espetáculo é uma produção independente, tem duração de 1h20min, com entrada gratuita.

Agende-se

Fragmentos de Uma História de 30 Anos

Data: hoje, 05

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz - Av. da Paz, S/N - Campina, Belém