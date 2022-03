Versão paraense de Romeu e Julieta revive amor ao som de clássicos do Brega

Romeu e Julieta viveram uma história de amor e tragédia. A obra escrita por William Shakespeare é bastante conhecida: dois adolescentes que se amam, mas não podem ficar juntos devido à rivalidade familiar. O fim é a morte dos dois.

A Escola Lumiar de Dança fez uma adaptação desse clássico, através do “Espetáculo São Amores: uma História de Romeu e Julieta”. Nesta segunda temporada de exibição, a peça reimagina a clássica história de Shakespeare com elementos da cultura paraense, transformando a rixa das famílias na famosa disputa entre Remo e Paysandu.

“Espetáculo São Amores: uma História de Romeu e Julieta” será exibido nos dias 26 e 27 de março, no Teatro Margarida Schivasappa no Centur.

“O Espetáculo São Amores é uma comédia que mistura dança e teatro, levando a mensagem de valorização da cultura, culinária, linguajar e do esporte paraense”, contam os diretores Rullien Polizeli e Aline Moreira.

O espetáculo teve a sua estreia em dezembro do ano passado, agora volta para duas apresentações com novidades, mas ainda prometendo boas risadas e muita dança. “São três meses de ensaio, onde pudemos aprimorar o roteiro e as coreografias, que contam agora com elementos mais elaborados da vários estilos de dança de salão e danças urbanas”, conta Aline. “O público pode esperar um espetáculo muito divertido, para toda a família e com uma qualidade técnica ainda melhor que na estreia”.

A trilha sonora é toda com música paraense. A música "Nossa História de Amor", da Banda Mega Pop Show, é usada na cena em que Romeu faz uma serenata para sua amada. Romeu precisa percorrer um longo caminho, que passa pela ponte de Outeiro que caiu, até ir ao encontro de Julieta.

São 15 artistas no palco, entre eles integrantes da Companhia Lumiar de Dança e professores da escola, todos intérpretes-criadores moradores da região metropolitana de Belém. Segundo Rullien, “a construção dos personagens foi baseada na personalidade de cada artista que trabalha com a gente, trazendo autenticidade nas performances e naturalidade nos personagens”.

Além do espetáculo, as turmas da Escola Lumiar de Dança e outros artistas convidados farão a abertura do evento, que acontece nos dias 26 e 27 de março, às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, no CENTUR. Os ingressos podem ser adquiridos na Escola Lumiar de Dança (Tv. João Paulo II,1945, esquina com a Pirajá).

Agende-se:

Espetáculo São Amores: Uma História De Romeu E Julieta

Data: 26 e 27 de março, às 19h

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, 650)

Ingressos: R$ 25 (antecipados até dia 19/03) | r$40 (após promoção)

Informações: (91) 98305-5903