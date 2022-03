Grupo 'Vingadores do Brega' lança novo single 'Virada no Jiraya'

O grupo 'Vigadores do Brega' lançou nova música. O single 'Virada no Jiraya' promete ser mais um sucesso dos artistas, conhecidos por tocarem fantasiados de super-heróis. O irreverente grupo musical conquista cada vez mais o coração dos paraenses, lotando casas de shows e se tornando referência na cena musical regional.

O ‘brega rock’ dos Vingadores do Brega agita o Pará. O lançamento “Tá Virada no Jiraya”, composição de Mayra Maniero, Rick Pamplona, Dy Arboleya e Lucão Poeta, tem a pegada fenomenal do grupo de heróis.