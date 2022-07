Maurício de Sousa marca presença na 26ª Bienal Internacional do Livro; veja imagens

Mauricio de Sousa viveu dia de popstar na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Com muita movimentação de público, o primeiro dia do evento, neste sábado (2), teve a presença do criador da Turma da Mônica.

O escritor marcou presença em uma das principais palestras do dia, que reuniu centenas de pessoas, incluindo, muitas ciranças. Veja!

Maurício de Sousa na 26ª Bienal Internacional do Livro (Fotos: Andy Santana / AgNews )

VEJA MAIS