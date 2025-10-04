Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Beat Fest Belém transforma Mangueirão em palco do trap com Matuê, Filipe Ret e outras atrações

Festival de trap e funk começa às 22h e terá acesso pelas entradas da Augusto Montenegro e Transmangueirão

Amanda Martins
fonte

O line-up do Beat Fest Belém 2025 (Divulgação)

O Mangueirão será palco neste sábado (4) de um dos maiores encontros de trap da capital paraense. O Beat Fest Belém chega à sua 3ª edição e reúne na noite de hoje artistas de peso da cena nacional e regional, entre eles Matuê, Filipe Ret, Franco e Rodrigo do CN, em uma noite que, segundo a organização, promete marcar a cena musical da cidade. As apresentações estão previstas para iniciar por volta das 22h, com acesso do público pelo estacionamento do estádio, pelas entradas da Augusto Montenegro e Transmangueirão. Os ingressos estão disponíveis online, pela STingressos, e em pontos de venda autorizados.

VEJA MAIS

image Matuê coloca 11 faixas do álbum "333" entre as 50 mais tocadas do Spotify
Lançado na última segunda-feira (9), o álbum "333" rapidamente acumulou mais de 6,8 milhões de streams em menos de 6 horas. Este feito coloca o rapper como o artista com o álbum mais escutado nas primeiras 24 horas no Spotify Brasil.

image VÍDEO: Filipe Ret faz uma visita à mãe e leva 'açaí de verdade' para ela
A mãe do artista nasceu em Belém

image Filipe Ret traz turnê comemorativa ‘FRXV’ ao Mangueirão, em Belém, neste final de semana
Os fãs estão ansiosos para reencontrar o rapper nacional em uma noite histórica

Entre as atrações mais aguardadas, o rapper carioca Filipe Ret traz a turnê “Nume” à capital paraense. Os álbuns “Nume” (2024) e “Nume Epílogo” (2025), que permeiam o novo projeto,  ultrapassaram 300 milhões de execuções nas plataformas digitais e consolidaram o artista como um dos nomes mais ouvidos do rap brasileiro.

A turnê percorre 22 cidades, passando por festivais como The Town, em São Paulo, e capitais como Recife, Vitória, Manaus e Maceió. No Mangueirão, o público paraense poderá conferir um espetáculo que marca uma nova fase da carreira de Ret, que também prepara um show especial em dezembro, no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Outro destaque é o rapper cearense Matuê, que desembarca na capital paraense com a aguardada “333 Tour”. Considerado um dos principais nomes do trap nacional, Matuê conquistou milhões de fãs com melodias, que misturam também o trap, R&B e toques de reggae. A turnê celebra o novo projeto do artista, que tem arrastado multidões em várias capitais. 

Pará terá representante no palco

image O rapper paraense Franco The Sir (Divulgação)

Natural de Belém, o jovem Lucas Franco, conhecido artisticamente como Franco The Sir, de 18 anos, é o mais novo entre as atrações do festival. O rapper, que começou a trajetória musical aos 13 anos, vem se consolidando como uma das revelações do trap em 2025. Em dezembro do ano passado, lançou o álbum “É Assim Que Funciona”, considerado um divisor de águas em sua carreira. 

Em entrevista ao Grupo Liberal, o rapper paraense falou que estava com altas expectativas para a sua primeira apresentação. Franco lembrou que, antes de ganhar espaço nos palcos, chegou a ir a um dos festivais apenas para assistir Matuê  de perto. “Hoje eu tenho maior prazer de poder trabalhar do lado dessa rapaziada”, disse.

Para ele, subir ao palco do Mangueirão é a realização de um sonho. “Eu fico muito feliz mesmo, muito animado. Acho que vai ser um show incrível. Eu preparei uma parada muito legal aqui com muito carinho para gente poder quebrar tudo”, afirmou o rapper. 

Sobre o repertório, Franco explicou que o público poderá acompanhar um set construído principalmente a partir de vários dos seus trabalhos. 

“Eu vou fazer o meu set de show que é de ‘Assim Que Funciona’, no caso são as músicas do álbum, mas algumas outras do meu catálogo como do meu EP ‘Progressão’ e algumas outras que foram soltas como single. O foco é o álbum”, detalhou.

Direto do Espírito Santo, o cantor e compositor MC Rodrigo do CN também integra o line-up evento. O artista ganhou destaque no ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre dese ano com a faixa “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, em parceria com Zé Felipe, Oruam e outros nomes do funk. 

O capixaba é apontado como uma das grandes vozes da nova geração do gênero, com sucessos que já circulam em playlists e redes sociais, como “Te Maceto Depois do Baile”, “Motel de Motor” e “Ela Vem, Brota No Meu Setor”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Beat Fest Belém

Mangueirão

matuê

Filipe Ret

MC Rodrigo do CN

Franco The Sir

o que fazer em belém hoje

Trap

rap

Funk

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

SURPRESA

VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém

Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

03.10.25 19h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

rapaz...

Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra Chico Buarque sobre Lei Rouanet

O juiz reconheceu que o caso envolve a colisão entre dois princípios constitucionais: a liberdade de expressão e a proteção à honra e à privacidade

03.10.25 14h47

gastronomia amazônica

Armazém da Gastronomia no Porto Futuro será inaugurado neste sábado (4), em Belém

Com a participação de 15 empreendimentos locais, o projeto oferece uma experiência diversa, que destaca sabores e produtores da região

03.10.25 21h55

sem vergonha

Sasha Meneghel posa de topless e mostra tatuagem em local ousado

Filha de Xuxa compartilhou registro sensual na Itália durante viagem com o marido João Lucas

03.10.25 16h31

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda