Beat Fest Belém transforma Mangueirão em palco do trap com Matuê, Filipe Ret e outras atrações

O Mangueirão será palco neste sábado (4) de um dos maiores encontros de trap da capital paraense. O Beat Fest Belém chega à sua 3ª edição e reúne na noite de hoje artistas de peso da cena nacional e regional, entre eles Matuê, Filipe Ret, Franco e Rodrigo do CN, em uma noite que, segundo a organização, promete marcar a cena musical da cidade. As apresentações estão previstas para iniciar por volta das 22h, com acesso do público pelo estacionamento do estádio, pelas entradas da Augusto Montenegro e Transmangueirão. Os ingressos estão disponíveis online, pela STingressos, e em pontos de venda autorizados.

Entre as atrações mais aguardadas, o rapper carioca Filipe Ret traz a turnê “Nume” à capital paraense. Os álbuns “Nume” (2024) e “Nume Epílogo” (2025), que permeiam o novo projeto, ultrapassaram 300 milhões de execuções nas plataformas digitais e consolidaram o artista como um dos nomes mais ouvidos do rap brasileiro.

A turnê percorre 22 cidades, passando por festivais como The Town, em São Paulo, e capitais como Recife, Vitória, Manaus e Maceió. No Mangueirão, o público paraense poderá conferir um espetáculo que marca uma nova fase da carreira de Ret, que também prepara um show especial em dezembro, no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Outro destaque é o rapper cearense Matuê, que desembarca na capital paraense com a aguardada “333 Tour”. Considerado um dos principais nomes do trap nacional, Matuê conquistou milhões de fãs com melodias, que misturam também o trap, R&B e toques de reggae. A turnê celebra o novo projeto do artista, que tem arrastado multidões em várias capitais.

Pará terá representante no palco

O rapper paraense Franco The Sir (Divulgação)

Natural de Belém, o jovem Lucas Franco, conhecido artisticamente como Franco The Sir, de 18 anos, é o mais novo entre as atrações do festival. O rapper, que começou a trajetória musical aos 13 anos, vem se consolidando como uma das revelações do trap em 2025. Em dezembro do ano passado, lançou o álbum “É Assim Que Funciona”, considerado um divisor de águas em sua carreira.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o rapper paraense falou que estava com altas expectativas para a sua primeira apresentação. Franco lembrou que, antes de ganhar espaço nos palcos, chegou a ir a um dos festivais apenas para assistir Matuê de perto. “Hoje eu tenho maior prazer de poder trabalhar do lado dessa rapaziada”, disse.

Para ele, subir ao palco do Mangueirão é a realização de um sonho. “Eu fico muito feliz mesmo, muito animado. Acho que vai ser um show incrível. Eu preparei uma parada muito legal aqui com muito carinho para gente poder quebrar tudo”, afirmou o rapper.

Sobre o repertório, Franco explicou que o público poderá acompanhar um set construído principalmente a partir de vários dos seus trabalhos.

“Eu vou fazer o meu set de show que é de ‘Assim Que Funciona’, no caso são as músicas do álbum, mas algumas outras do meu catálogo como do meu EP ‘Progressão’ e algumas outras que foram soltas como single. O foco é o álbum”, detalhou.

Direto do Espírito Santo, o cantor e compositor MC Rodrigo do CN também integra o line-up evento. O artista ganhou destaque no ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre dese ano com a faixa “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, em parceria com Zé Felipe, Oruam e outros nomes do funk.

O capixaba é apontado como uma das grandes vozes da nova geração do gênero, com sucessos que já circulam em playlists e redes sociais, como “Te Maceto Depois do Baile”, “Motel de Motor” e “Ela Vem, Brota No Meu Setor”.