Filipe Ret traz turnê comemorativa ‘FRXV’ ao Mangueirão, em Belém, neste final de semana

Um dos maiores nomes do rap e trap nacional, Filipe Ret, voltou a Belém para comemorar seus 15 anos de carreira com a turnê "FRXV". O evento ocorre neste sábado (21/12), no Estádio do Mangueirão, a partir das 21h, prometendo uma noite histórica para os fãs, que deve marcar o retorno do artista à sua “segunda casa”.

VEJA MAIS

Ret, que tem sangue paraense, revisitará todas as fases de sua trajetória musical em um show que inclui sucessos do DVD "FRXV (Ao Vivo)", lançado no final do ano passado. O trabalho conquistou grande destaque, figurando entre os álbuns mais ouvidos do Brasil e alcançando o certificado de ouro em apenas três meses, impulsionado por hits como o single de platina tripla "Amor Livre".

O DVD foi um marco na carreira de Filipe Ret, ultrapassando 218 milhões de plays e consolidando ainda mais sua relevância na cena musical brasileira.

“Nestes 15 anos de carreira, os fãs não só participaram dessa história, mas me fortaleceram muito com estímulo, carinho e incentivo para me dedicar cada vez mais à arte. Então nada mais justo do que retribuir a isso tudo levando um show incrível para eles. Algo que realmente seja inovador e que colabore para o crescimento da cena do rap e do trap. A turnê FRXV tem sido essa comunhão entre a cena, fãs e minha história”, destacou Ret.

Ansiedade pré-show

A vinda do rapper para Belém tem mobilizado fãs de todas as partes da cidade. Entre elas, está a universitária Bruna Nonata, de 24 anos, que acompanha a carreira do artista há mais de uma década e não esconde a ansiedade para a apresentação no Mangueirão.

Bruna Nonato (Arquivo pessoal)

“Acompanho o Filipe há 12 anos, desde quando ele ainda cantava em rodas de rima na praça. Suas músicas se tornaram trilha sonora de momentos marcantes da minha vida, das conquistas pessoais às reflexões mais profundas”, revelou Bruna.

Para ela, a autenticidade das letras de Ret e a energia contagiante que ele transmite nos shows são os grandes diferenciais do artista.

“O que mais me atrai nos shows do Filipe Ret é a combinação única de energia, conexão com o público e o repertório impecável. Ele não apenas canta, ele conversa com a gente por meio das letras. É como se ele traduzisse nossos sentimentos em palavras”, disse a estudante.

Bruna está especialmente animada para ouvir ao vivo as músicas do novo álbum ‘Nume’, em especial a faixa ‘Acima de Mim Só Deus’, uma das suas favoritas.

“Quero muito ouvir ele cantar essa música. É uma das que mais me inspiram. Ele sempre traz mensagens que nos fazem refletir e buscar propósito na vida”, afirmou.

Ela diz também considerar Filipe Ret uma referência de superação e autenticidade, que a motiva a enfrentar desafios e celebrar as vitórias.

“Ele é mais do que um artista. É alguém que me inspira a ser autêntica, a ter força e a seguir em frente com determinação. Suas músicas me ajudam a lembrar quem eu sou e o que quero conquistar”, acrescentou a estudante de enfermagem.

Bruna destaca a atmosfera única que Ret cria em seus shows, misturando hits consagrados e músicas recentes em uma verdadeira celebração de sua trajetória.

“Cada show é uma viagem pela história dele e também pela nossa. A energia que ele entrega no palco transforma tudo em uma experiência inesquecível”, declarou.

Memórias em Belém

Há mais de um ano sem se apresentar na capital paraense, Filipe Ret guarda memórias especiais de sua última passagem pela cidade. Durante o show em junho de 2023, o artista trouxe sua mãe, Dona Vanda, ao Pará, terra onde ela nasceu. Juntos, exploraram a gastronomia e fizeram passeios pela região, vivendo momentos de forte emoção.

"Meu sangue é metade do RJ e metade do PARÁ. Obrigado, Belém! Levar minha mãe para a terra natal dela cantando junto com vocês foi inesquecível”, relembrou o cantor ao lado da mãe no palco.

Trajetória

Filipe Ret foi criado do bairro do Catete, no Rio de Janeiro, onde sua paixão pela música foi moldada pelo som das ruas e do funk. Seu apelido “Ret” surgiu durante sua jornada nas rimas, iniciada nas batalhas de rap da Batalha do Real, na Lapa.

Este ano, o cantor viveu outro grande momento ao levar seu show pela primeira vez ao Rock in Rio, apresentando a turnê comemorativa "FRXV" no Palco Sunset. O espetáculo trouxe arranjos inéditos e versões exclusivas, destacando a evolução artística de Ret ao longo de sua carreira.

SERVIÇO

Felipe Ret apresenta turnê ‘FRXV’ em Belém

Data: sábado, 21 de dezembro;

Horário: a partir das 21h;

Local: Estádio do Mangueirão.