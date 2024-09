Matuê coloca 11 faixas do álbum "333" entre as 50 mais tocadas do Spotify

O rapper Matuê fez história com o lançamento de seu novo álbum, "333", ao emplacar 11 de suas 12 faixas nas 50 músicas mais tocadas do Spotify Brasil em apenas 5 horas após a liberação do projeto. Dentre essas faixas, duas alcançaram o Top 5, com "Crack com Mussilon" na, 4ª posição, e "Imagina Esse Cenário", na 5ª.

Lançado na última segunda-feira (9), o álbum "333" rapidamente acumulou mais de 6,8 milhões de streams em menos de 6 horas. Este feito coloca o rapper como o artista com o álbum mais escutado nas primeiras 24 horas no Spotify Brasil, superando lançamentos de artistas renomados como Luísa Sonza e Taylor Swift, com um total de cerca de 16 milhões de reproduções até o momento.

Faixas em destaque no Spotify Brasil

As posições das faixas de "333" no Spotify Brasil são as seguintes:

#4: "Crack com Mussilon"

#5: "Imagina Esse Cenário"

#12: "4Tal"

#13: "1993"

#14: "Isso é Sério"

#20: "333"

#22: "O Som"

#30: "Castlevania"

#31: "04AM"

#34: "Maria"

#37: "V de Vilão"

#72: "Like This!".

Performance de Lançamento

Para promover o álbum, Matuê realizou uma performance inusitada, onde ficou suspenso em uma plataforma no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, por mais de três horas. Durante esse tempo, ele manteve silêncio e imobilidade, criando uma expectativa que culminou no lançamento do álbum às 15h33, horário que faz referência ao título do projeto. A performance foi transmitida ao vivo e atraiu 110 mil visualizações no YouTube.