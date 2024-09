‘333’: Matuê lança novo álbum de surpresa; confira detalhes

Um dos grandes nomes do trap brasileiro na atualidade, Matuê, pegou os fãs de surpresa ao lançar seu aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado ‘333’, nesta segunda-feira (9).

Para apresentar o projeto ao mundo, o artista utilizou uma estrutura de 15 metros de altura instalada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, onde ficou de pé por cerca de 3 horas e 33 minutos, seguindo o tempo de um cronômetro regressivo. Quando a contagem chegou ao fim, ‘333’ foi lançado em todas as plataformas digitais.

O álbum chega quatro anos após o disco de estreia do músico, ‘Máquina do Tempo’, de 2020, que se tornou um dos grandes marcos do gênero musical. Em declaração à imprensa, o artista nordestino revelou que ‘333’ nasceu após um longo período de bloqueio criativo.

“Após o sucesso de Máquina do Tempo, tive que me reconectar com o que importava de fato," afirmou Matuê. "Foi um processo de amadurecimento pessoal e os estágios disso são narrados nessas faixas”, contou.

O álbum tem 12 faixas e possui participações dos rappers Teto, Brandão 085 e Veigh. “Esse é o disco da minha vida. Foi produzido do jeito que eu queria, no meu tempo, indo contra o que o mercado tenta exigir dos artistas. Tenho muito orgulho desse projeto e espero que essa jornada de iluminação inspire as pessoas positivamente”, declarou Matuê.

Matuê será uma das atrações do Rock in Rio nos dias 13 de setembro, no Palco Sunset, e 21 de setembro, no Palco Mundo.

Confira o nome das faixas:

"Crack com Mussilon" "Imagina esse Cenário" (FT. Veigh) "Isso é Sério" (FT. Brandão85) "1993" "4Tal" (FT. Teto) "O Som" "04AM" "Castlevania" "V de Vilão" "Maria" "333" "Like This!" (BÔNUS)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)