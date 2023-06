Posto de gasolina dá desconto para clientes que fizerem carinho em cachorros adotados; vídeo

Um vídeo divulgado por um posto de gasolina em Campinas, no interior de São Paulo, está conquistando a internet. O vídeo, que já conta com quase 1,5 milhão de visualizações, mostra uma promoção inusitada: desconto para os clientes que fizerem carinho nos cachorros adotados pelo estabelecimento. Os cães, chamados Matuê e Poze, se tornaram verdadeiros "influencers digitais" do posto.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver os cãezinhos usando placas com os dizeres "ganhe desconto" e "faça um carinho". Diante dessa oferta, vários clientes do posto não resistiram e desceram de seus veículos para acariciar e brincar com os animais.

A repercussão nas redes sociais também foi bastante positiva, com diversos comentários elogiando a ideia e a fofura dos cães. Uma internauta comentou: "Desconto? Eu pagaria para fazer carinho nesses dois". A promoção conseguiu cativar não apenas os clientes do posto, mas também conquistar uma legião de fãs virtuais.