VÍDEO: Filipe Ret faz uma visita à mãe e leva 'açaí de verdade' para ela

Há pouco mais de duas semanas, Filipe Ret passou a dividir a sua rotina através de vlogs postados no seu canal no Youtube. Compartilhando alguns momentos do seu dia, o artista já postou 14 vídeos na plataforma.

Em uma das produções, postada nesta segunda-feira (16), Ret faz uma visita aos seus pais e leva uma surpresa. “Trouxe 400 ml do açaízinho”, avisa o artista ao encontrar com a mãe, Vanda.

Ela nasceu em Belém, por isso o apego ao fruto. Ret também é adepto ao “açaí de verdade’. Todos os shows que faz na capital paraense, o artista faz questão de tomar o fruto. Vale lembrar que na sua última apresentação em Belém, ele trouxa a mãe e chegou até a cantar com ela no palco. Os dois se emocionaram bastante.

O artista avisa que o açaí está puro, sem açúcar. E na sequência das imagens, ele já aparece se deliciando com o fruto ao lado da mãe.

O vídeo tem mais de 6,5 mil curtidas e quase 70 mil visualizações.

No próximo dia 21 de dezembro, Ret traz a turnê “FRXV” para Belém. Os ingressos estão sendo vendidos nas Lojas Chillibeans (Boulevard, Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) e ingressosa.com.