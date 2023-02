Vip e Xepa BBB 23: qual a diferença entre os itens do cardápio?

Para além de uma liderança no BBB 23, a divisão dos participantes que vão para Vip e Xepa deixa os brothers e sisters tensos. Isso porque a quantidade de estalecas (moeda do reality), variedade de produtos e até os itens da cozinha mudam muito nas duas condições. E é por este motivo que o repasse das pulseiras gera discussões e até choro, como já ocorreu em outras edições.

O mercado do BBB funciona assim: fartura em produtos, mimos, itens de mais qualidade e carnes nobres aos VIPs e seletividade de itens, quantidades e alimentos de 2º aos usuários da Xepa. Ambos os grupos precisam fazer render os produtos até as compras da semana seguinte. Outra diferença é o preço. No VIP é mais “barato”, enquanto para o outro grupo é preciso muita negociação para conseguir levar mais itens. Veja a diferença entre os itens do cardápio do vip e da xepa.

Como é o cardápio do Vip?

No VIP, além das compras, os brothers são recebidos com mimos e salgadinhos. Todos os itens ficam à disposição e podem ser consumidos durante o mercado. A infinidade de itens se assemelha a um supermercado normal, como se não estivesse no BBB 23.

Veja as opções de compra do Vip:

Carnes: contra filé, filé mignon, alcatra, carne moída, bacon e porco;

Peixes: tilápia;

Frango: peito de frango;

Doce: leite condensado e chocolate.

Além disso, também possuem diversas opções de frutas, temperos, frios, farinhas, iogurtes, pães, grãos, óleos, etc.

Como é o cardápio da Xepa?

Por outro lado, as “compras da semana” não têm as regalias para o grupo da Xepa. Os brothers são proibidos de comer os “lanchinhos” que ficam na sala e sequer podem tocar nestes itens. Para eles só é liberado comprar o que der e ir embora.

Veja as opções de compra da Xepa:

Carnes: fígado, rabadas, dobradinha, moela, língua de boi;

Peixe: não tem;

Doce: goiabada e rapadura.

Além destes itens pouco nobres, os brothers têm acesso a:

feijão

arroz

biscoito

pão

leite em pó

verduras

ovo

frutas como: banana, limão e laranja.

No entanto, como os preços são muito altos, eles acabam optando por itens básicos, como: carnes, ovos, arroz e pão, por exemplo.