Entenda como vai funcionar o Poder Curinga essa semana no BBB 23

A paraense Paula Freitas, do “BBB 23”, conseguiu arrematar o “Poder Curinga” da semana por 1.600 estalecas durante o leilão. O “Poder de Escolha” deixou os participantes com uma “pulga atrás da orelha” por não entenderem especificamente como ele poderá ser usado. Pensando nisso, o O Liberal.com decidiu explicar o que a sister poderá fazer com o “Poder Curinga” e qual a importância dele. Confira abaixo:

Nesta semana, o Big Fone tocará pela primeira vez dentro da casa mais vigiada do Brasil, e quem atender poderá indicar dois participantes ao temido Paredão.

Com o “Poder de Escolha” em mãos, Paula poderá indicar, após o Paredão da semana ser formado no domingo (5), qual dos dois indicados pelo Big Fone disputará a permanência no jogo. O participante que permanecer na berlinda poderá dar um contragolpe.

Como fica a formação do Paredão desta semana?

O líder Gustavo Cowboy indicará um brother ou sister ao paredão, a casa votará em outro participante para a berlinda da semana e Paula indicará o terceiro.