BBB 23: Festa com Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais anima brothers

A noite promete para os brothers do Big Brother Brasil 2023. Nesta sexta-feira (23), os confinados do BBB 23 curtem uma festa com grandes hits do pagode ao sertanejo. Entre as atrações da noite, estão Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais, grupo de pagode que abriu a noite de apresentações.

O ambiente da festa simula um festival com adereços luminosos, simulador giroscópio, drinks variados e sets especiais para fotos. Os brothers também terão acesso a um estúdio em que poderão brincar de apresentadores.

