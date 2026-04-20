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Velório e enterro de pai de Ana Paula, do BBB 26, será realizado nesta segunda-feira (20)

Gerardo Renault morreu aos 96 anos e será sepultado no Cemitério do Bonfim; horário não foi divulgado

O Liberal
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Ana Paula ao lado do pai, Gerardo Renault (Instagram)

A morte de Gerardo Renault, pai da jornalista Ana Paula Renault, finalista do BBB 26, foi confirmada no último domingo (19), aos 96 anos. O velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O sepultamento será realizado no Cemitério do Bonfim, na capital mineira, mas o horário não foi divulgado.

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No mesmo dia da morte, Ana Paula, que estava emparedada, foi chamada ao confessionário do reality show e informada pela produção sobre o falecimento do pai. Mesmo após receber a notícia, a participante decidiu permanecer no programa, que está na reta final e tem encerramento previsto para esta terça-feira (21).

Trajetória política

Em nota, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais informou o falecimento de Gerardo, que é ex-deputado estadual e figurou com longa trajetória na política mineira e nacional. O comunicado destacou que ele se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1952, iniciou a vida pública como vereador em Belo Horizonte e exerceu o cargo de deputado estadual entre 1967 e 1979. 

"Ao longo da carreira, participou de momentos importantes da vida política do país, incluindo o processo de redemocratização. Além da atuação parlamentar, presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg), contribuindo para a estrutura administrativa da instituição", comunicou o órgão.

Velório e manifestações de pesar

A Assembleia informou ainda detalhes da despedida, dizendo que Gerardo Renault deixou cinco filhos, entre eles, Ana Paula.

A morte foi anunciada nas redes sociais de Ana Paula, por meio de um vídeo gravado pelas filhas de Gerardo. “Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault”, informou a publicação.

Na mensagem, a equipe destacou ainda que Gerardo foi um dos incentivadores para a participação da jornalista no reality. “Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares”, concluiu.

Internação antes da morte

A causa da morte não foi divulgada. Gerardo Renault havia sido internado no início de abril no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, para tratar um quadro de desidratação. Desde então, não houve atualização pública sobre o estado de saúde.

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Ana Paula Renault é informada sobre morte do pai no confessionário e decide permanecer no BBB 26

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