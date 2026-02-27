Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Samira revela qual participante vai mandar para o paredão do BBB 26; saiba quem é

Em uma conversa com Ana Paula e Milena, a sister começou a planejar suas estratégias desta semana

Victoria Rodrigues
fonte

A participante Samira é a nova líder da semana no programa. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

Após muitas lágrimas em sua última prova do Bate e Volta, a gaúcha Samira Sagr venceu a prova do líder desta quinta-feira (26) e conquistou a autoridade na casa mais vigiada do Brasil. Logo que sentou no trono do BBB 26, a loira já começou a pensar em algumas estratégias de jogo com seus aliados do reality e chegou até a revelar quem vai mandar direto ao paredão desta semana.

Sem papas na língua, Samira disse que vai colocar Alberto Cowboy na berlinda do programa. "Vou no Umberto [Alberto] e tenho justificativa suficiente", disse a sister no quarto do líder. Em seguida, a jornalista Ana Paula Renault concordou com a decisão e revelou ainda que topa ir ao paredão com o brother. "Se não for para ficar aqui, eu não vou ficar fazendo hora extra. Pra mim não faz sentido", disse Ana Paula.

Enquanto planejavam todos os passos até o domingo da votação, Milena lembrou que Jonas não pode ganhar o anjo da semana, porque ele imunizaria o seu amigo na casa. "Se Jonas ganha, ele imuniza Alberto. Se Alberto ganha, ele imuniza Jonas. Temos que fazer de tudo para ganhar esse Anjo", revelou Milena Moreira sem saber ainda que dessa vez o paredão que elas estão organizando é falso.

Dinâmica da semana terá Paredão Falso e líder foi definida após disputa de sorte em duas fases

Como vai funcionar o Paredão Falso no BBB 26?

Na dinâmica do paredão falso desta semana, a sister ou o brother que for “suposto eliminado” terá o privilégio de observar seus concorrentes em um local reservado e depois retornar, de forma triunfal, ao Big Brother Brasil 26. Além disso, o participante voltará totalmente imunizado e sem riscos de ir ao paredão por um período de sete dias, o que poderá preocupar seus rivais e adversários dentro do reality.

Ao longo da história do programa, alguns participantes tiveram a chance de serem lembrados até hoje pelas suas participações no paredão falso, como: Gleici Damasceno, no BBB 18, com a frase "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta"; a atriz Carla Diaz, no BBB 21, que apareceu no quintal da casa disfarçada de Dummy, e a própria jornalista Ana Paula Renault com o famoso bordão "Olha ela", no BBB 16.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

