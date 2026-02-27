Capa Jornal Amazônia
O Exilado: tudo sobre a dinâmica que vai colocar participante para morar fora da casa do BBB 26

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil 26 estreia, nesta sexta-feira 27, uma dinâmica que pode mudar completamente os rumos do jogo. Batizada de O Exilado, a novidade vai obrigar um dos participantes a deixar o convívio interno da casa e passar a viver do lado de fora.

A dinâmica começa com a divisão dos brothers em dois grupos. Quem sobrar na atividade será automaticamente enviado ao exílio, consequência direta do desempenho na dinâmica. O isolamento, no entanto, está longe de ser apenas um castigo.

Poder direto na berlinda

No sábado 28, acontece a Prova do Anjo. Já à noite, durante o programa ao vivo, o participante que estiver no exílio ganhará um poder estratégico: ele poderá emparedar alguém.

A pessoa indicada assumirá seu lugar do lado de fora da casa, enquanto o exilado retorna ao convívio interno. Ou seja, o isolamento se transforma em arma de jogo e pode virar um verdadeiro efeito dominó nas alianças.

Formação do Paredão Falso

A semana será ainda mais intensa. O Paredão de domingo 1º, será falso, e o "eliminado" seguirá para o Quarto Secreto, sem deixar oficialmente o reality.

A formação da berlinda terá várias etapas:

- Uma pessoa imunizada pelo anjo ou duas, caso o vencedor abra mão do vídeo da família para conquistar imunidade extra;

- Um emparedado indicado pelo exilado;

- Um indicado pelo líder;

- O mais votado pela casa;

- O indicado do líder ainda terá direito a contragolpe;

- Três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e um escapa.

Informação privilegiada já havia antecipado tensão

A nova dinâmica já tinha sido parcialmente antecipada ao público após Alberto Cowboy conquistar uma informação no Ganha-Ganha. Ele optou por receber R$ 10 mil e a dica estratégica, abrindo mão de dobrar o valor.

O recado indicava que o último colocado na atividade da semana sofreria consequências relevantes no jogo, mas os detalhes não foram revelados a ele. Agora, o impacto fica claro, o desempenho pode levar direto ao exílio.

